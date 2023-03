La Generalitat, la Diputació de Girona i el Departament dels Pirineus Orientals han aprovat presentar la candidatura de l'Àrea Funcional Espai Català Transfronterer (EsCaT) al programa europeu POCTEFA 2021-2027 per impulsar projectes de cooperació a banda i banda de la frontera. L'EsCaT permetrà identificar, seleccionar i cofinançar iniciatives que impliquin entitats i ajuntaments en àmbits com el medi ambient, el coneixement del territori i els joves. "Del que es tracta és que territoris que són propers però on hi ha una frontera administrativa, la trenquem i puguem optar a projectes que ens relliguin", ha afirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, durant la reunió del comitè de pilotatge que s'ha fet a Perpinyà.

El POCTEFA preveu una dotació FEDER de 243 MEUR pels propers anys a tot Europa per cofinançar projectes de cooperació. A l'àmbit de la Catalunya Nord i les comarques gironines, la candidatura de l'Àrea Funcional Espai Català Transfronterer optarà a 3,2 MEUR per impulsar projectes d'una dimensió més reduïda que els Interreg tradicionals -per sota dels 200.000 euros- per permetre que entitats i ajuntaments petits hi puguin accedir. Els fons finançaran un 65% dels projectes i la resta l'aportaran les tres administracions implicades. "La candidatura proposa un model de governança que promogui la cooperació amb noves entitats, la participació ciutadana i una millor qualitat dels projectes que es desenvolupin en aquest espai", ha assegurat Vilagrà durant l'acte. L'acord s'ha pres aquest dijous durant la reunió del primer Comitè de Pilotatge de l'EsCaT que ha presidit Vilagrà a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà, a la Catalunya del Nord. Durant la trobada també s'han presentat els resultats de l'estudi sobre la societat civil de l'ECT. El treball conclou que hi ha tres sectors d’interès entre la ciutadania, especialment, els joves: solidaritat, medi ambient i joventut. Aquest seran, de fet, els eixos sobre els que pivotaran els projectes que es finançaran a través dels fons europeus als que optarà la candidatura de l'Espai Català Transfronterer. D'altra banda, la diputada de Programes Europeus de la Diputació de Girona, Montse Mindan, ha afirmat que l'EsCaT, "a més de ser un espai de trobada i d'intercanvi entre les tres administracions que l'hem impulsat, ha de ser, sobretot, una eina que permeti identificar, seleccionar i cofinançar projectes d'una dimensió més reduïda que els Interreg clàssics". Projectes, ha dit, que siguin "assumibles i realitzables per tot un ampli ventall d'entitats i ajuntaments petits distribuïts arreu de les comarques de Girona i de la Catalunya del Nord".