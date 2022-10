Va de pressa, però vol parlar. Antonio Tajani, antic president del Parlament Europeu i avui cara visible de Forza Italia, el partit centredretà de Silvio Berlusconi, atén EL PERIÓDICO quan falten poques hores per al míting de tancament de la crispada campanya del bloc conservador. Ha concedit moltes entrevistes en aquests dies, presentant-se sovint com la força que garantirà que <strong>Giorgia Meloni,</strong> la líder del postfeixista Germans d’Itàlia, i <strong>Matteo Salvini,</strong> el de la Lliga, no surtin del guió europeu després de les eleccions que Itàlia celebra d’aquest diumenge. Per això la seva rellevància. Tot i que la incògnita es mantingui.

Ha dit que Forza Italia garantirà la moderació en un eventual Govern de Meloni i Salvini. ¿Com ho faran?

Defensarem sempre Europa, la relació forta amb els Estats Units, la nostra participació a l’OTAN, el dret dels ucraïnesos a defensar-se. Som membres del Partit Popular Europeu (PPE), això ja és una garantia per si mateix.

¿Tindran ministeris de pes?

No ho sé. Primer hem de guanyar les eleccions.

¿Quines són les línies vermelles per les quals abandonarien Salvini i Meloni?

Existeix un programa comú que hem firmat. Som part d’aquest bloc pel que està escrit allà. No ens allunyarem d’aquest programa i no crec que els nostres aliats ho facin. Ho ha dit la senyora Meloni, ho ha dit Salvini. Europa, l’OTAN i els EUA són les nostres línies vermelles.

¿Continuaran pel camí de l’agenda de Draghi?

No existeix una agenda de Draghi. Ell ha portat endavant una feina. El primer per a nosaltres és defensar els salaris dels treballadors, les pensions, posar un sostre al preu del gas i reduir el cost de l’energia. Ho hem de resoldre a nivell italià i europeu. Cal controlar millor la borsa (on es negocia el preu del gas) d’Amsterdam.

¿A nivell intern, hi ha alguna línia vermella que no traspassaran?

Crec que [els tres partits] compartim les mateixes postures. Si parlem d’immigració, l’important és portar endavant un pla Mashall per a l’Àfrica, per lluitar contra la crisi climàtica, el terrorisme, la pobresa. Això és important. No es poden resoldre els problemes de l’Àfrica amb la policia. Lluitar contra la immigració il·legal, és clar que sí, s’ha de fer, a nivell europeu. És també important per als espanyols. No podem deixar l’Àfrica en mans de la Xina.

«La política italiana no s’assemblarà a la d’Orban. Hongria no és el model»

¿Què pensa de la defensa que fa Meloni de <strong>Víktor Orban</strong>? ¿S’acostarà Itàlia al bloc de Visegrad?

No crec que aquesta sigui la política italiana. No ens agrada la política d’Orban, que va canviar molt després que ell va abandonar el PPE. [Hongria] no és el model. També Berlusconi ho va dir. Però, si volem defensar l’estat de dret, no podem oblidar-nos del cas de l’homicidi de Daphne Caruana Galizia, assassinada per persones amb llaços forts amb el Govern socialista de Malta. Nosaltres defensem l’estat de dret a Budapest, a Polònia, i també en altres països en els quals hi ha governs socialistes.

¿Què pensa dels llaços que tenen Salvini i Meloni amb el trumpisme?

Crec que ara això no és una cosa rellevant. Per a nosaltres és important ser garantia per a Europa i els Estats Units.

¿No es preocupa quan els seus aliats parlen de primacia de l’interès nacional italià?

El que interessa a Itàlia, interessa a Europa. Itàlia és part integrant d’Europa. I Europa no és només França i Alemanya. Defensar la gastronomia mediterrània és important. Nosaltres també estem en contra del Nutri Score [etiquetatge per a aliments], com els espanyols. És un mal que es fa a l’agricultura europea. Defensar els interessos nacionals no és estar en contra d’Europa. S’han de posar aquests assumptes sobre la taula, discutir i trobar un acord.

Els tres partits de la seva coalició pertanyen a famílies europees diferents. ¿Això no provocarà algun curtcircuit?

Ja sabem que és així. És una coalició, no un partit únic. És una coalició que neix així per la llei electoral italiana.

¿Per això es va aliar amb l’extrema dreta?

No crec que Salvini i Meloni siguin extrema dreta. I no entenc per què es preocupen per això quan Podem fa manifestacions contra l’OTAN a Madrid.

«Sense Forza Italia, ni Meloni ni Salvini podran formar Govern»

Alguns analistes diuen que l’objectiu de Meloni és aconseguir el control de Forza Italia. ¿Acceptaria una fusió?

És molt difícil que aconsegueixin Forza Italia... [riu] Som el PPE a Itàlia i no n’hi ha d’altres que puguin ocupar aquest lloc. No existeix la possibilitat d’una fusió. Això no s’esdevindrà ni avui ni demà. Nosaltres som com el Partit Popular espanyol i la Unió Demòcrata Cristiana alemanya. Som diferents i els nostres electors també ho són. També en el Parlament italià cada partit estarà al seu lloc i defensarà la seva identitat.

¿Quin resultat s’espera per a Forza Italia en aquestes eleccions?

Ningú ho sap en aquest moment. Els sondejos són molt volàtils. Segurament [aconseguirem] un percentatge que ens permeti ser protagonistes a Europa. No faran un Govern sense nosaltres.

¿Està segur que, sense Forza Italia, Salvini i Meloni no aconseguiran formar Govern?

N’estic segur. Sense Forza Italia, no podran formar Govern.