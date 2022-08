El secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, va advertir aquest dissabte a Hiroshima que la humanitat «juga amb una arma carregada» a causa de la proliferació nuclear i als focus de conflicte oberts, en l’aniversari del bombardeig atòmic d’aquesta ciutat japonesa.

«Només ens separa de l’apocalipsi un error, un malentès o un error de càlcul», va dir Guterres durant el seu discurs en la cerimònia en memòria de les aproximadament 140.000 víctimes mortals que va deixar el primer atac atòmic de la història, executat per les Forces Aèries nord-americanes el 6 d’agost de 1945.

Guterres va participar en l’acte pel 77 aniversari de la tragèdia junt amb el primer ministre japonès, Fumio Kishida, l’alcalde d’Hiroshima, Kazumi Matsui, representants de 98 països i institucions i «hibakusha» o supervivents al bombardeig nuclear. El secretari general de l’ONU va remarcar el risc que es repeteixin els horrors d’Hiroshima a causa de les més de 13.000 armes atòmiques existents actualment al món i a les crisis amb «components nuclears», com la invasió russa d’Ucraïna, la situació a la península de Corea o la de l’Orient Mitjà.

«Senyals d’esperança»

Va assenyalar, no obstant, que existeixen «senyals d’esperança», com la desena conferència de revisió del Tractat de No Proliferació nuclear (TNP) que se celebra en les Nacions Unides des de principis de mes, i als membres del qual va demanar «treballar urgentment per eliminar tots els arsenals que amenacen el nostre futur».

El primer ministre japonès va destacar així mateix que el moviment cap a un món lliure d’armes nuclears «sembla alentir-se, davant la qual cosa va apel·lar des d’Hiroshima a «plantar-se i comprometre’s que mai es repeteixi una tragèdia similar».

Kishida va reiterar que el Japó respectarà el seu triple compromís antinuclear (ni desenvolupar, ni posseir ni permetre el desplegament al seu territori d’aquest tipus d’armes), malgrat que certes veus des del seu partit governant han cridat a replantejar-se aquests principis davant l’escalada de tensions en Àsia-Pacífic.

«El Japó reconciliarà la situació de seguretat regional amb el desig d’aconseguir un món lliure d’armes nuclears», va afirmar el mandatari nipó, que va apuntar la cimera de líders del G-7 prevista per al pròxim maig a Hiroshima com a ocasió per impulsar la no-proliferació nuclear.

«Little Boy»

La cerimònia es va celebrar aquest dissabte al Parc de la Pau d’aquesta ciutat de l’oest del Japó, ubicat a prop de l’hipocentre de la devastadora explosió nuclear, i va començar amb un minut de silenci a les 8:15 hora local (23:15 GMT de divendres).

Aquesta va ser l’hora exacta en què el B-29 Enola Gay de les Forces Aèries nord-americanes va llançar fa 77 anys el «Little Boy», com es va batejar el primer artefacte nuclear fet servir en un conflicte bèl·lic.

Tres dies després, el 9 d’agost de 1945, els EUA van llançar una segona bomba nuclear sobre la ciutat de Nagasaki, fet que va desembocar en la capitulació del Japó sis dies més tard i va posar fi a la Segona Guerra Mundial.