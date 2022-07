Festa de Nadal, copa de comiat, vi i formatge al sol... No són pocs els escàndols als quals s’ha vist sotmès el Govern de Boris Johnson en els últims dos anys per la celebració d’una desena de festes organitzades en plena pandèmia mentre els britànics es veien obligats a reduir dràsticament els seus contactes.

15 maig del 2020

Una foto publicada a la premsa mostra el primer ministre, la seva dona Carrie (llavors la seva promesa) i col·laboradors compartint taules de formatge i copes de vi al jardí de Downing Street. Si bé aquells moments de sociabilitat estaven prohibits durant el primer confinament, Boris Johnson va justificar la trobada qualificant-la de «gent a la feina, parlant de feina».

20 maig del 2020

Un centenar de persones estan convidades, en un correu electrònic enviat pel secretari privat en cap de Boris Johnson, Martin Reynolds, a «disfrutar del bon temps» i fer una copa «amb distanciament social» als jardins de la residència del primer ministre. Llavors, els britànics podrien reunir-se legalment amb una sola persona de fora de la seva bombolla i sempre en un lloc públic o a l’aire lliure. A la festa hi van acudir unes 40 persones, incloent-hi Boris Johnson i Carrie. El líder laborista no ha fet cap comentari sobre això.

13 novembre del 2020

Els mitjans informen d’una festa amb col·laboradors a l’apartament oficial de Boris Johnson. El dirigent assegura que «sempre s’han respectat les normes». S’estava gestant llavors un segon confinament al Regne Unit.

27 novembre del 2020

Segons els informes, es va organitzar una festa de comiat per a un col·laborador al número 10 de Downing Street, durant la qual Johnson suposadament va arribar a pronunciar un discurs malgrat que estaven en ple confinament. Fins a 50 persones es van arribar a ajuntar en una habitació.

10 desembre del 2020

El Ministeri d’Educació va confirmar la celebració d’una festa en què una vintena de persones s’havien reunit el 10 de desembre entorn d’unes «copes i canapès». Després del tancament, es van establir restriccions a Londres que prohibien que membres de diferents nuclis de convivència es reunissin en espais interiors.

14 desembre del 2020

Després que es publiqués una foto a la premsa, el Partit Conservador va admetre que hi va haver una festa no autoritzada a la seva seu de Londres, organitzada per l’equip del llavors candidat a alcalde de la ciutat, Shaun Bailey. Aquest últim va dimitir com a president del comitè de policia i delinqüència de l’assemblea de la capital britànica.

15 desembre del 2020

‘The Sunday Mirror’ publica una foto del primer ministre, flanquejat per dos col·laboradors, participant en un concurs en línia. Downing Street va admetre que el líder va assistir «breument» a l’esdeveniment i va emfatitzar que va ser virtual.

16 desembre del 2020

El Ministeri de Transports demana disculpes per una festa de Nadal «inadequada» celebrada a les seves instal·lacions.

18 desembre del 2020

Una assessora de Boris Johnson va dimitir després de fer broma, en un vídeo que es va fer viral, sobre una festa que hauria aplegat unes 40 persones aquell mateix dia a Downing Street. El primer ministre va dir que li havien «assegurat diverses vegades» des del començament de l’assumpte que «no hi havia hagut festes» i que no s’havia violat «cap regla».

Altres infraccions de les normes anticovid

Un influent exassessor de Boris Johnson i autor intel·lectual de la victoriosa campanya del Brexit, Dominic Cummings, va admetre a la primavera del 2020 haver violat les normes anticovid al viatjar amb la seva família en ple confinament, cosa que estava prohibida. El juny passat, el ministre de Salut, Matt Hancock, va renunciar al càrrec per haver violat les regles de salut al tenir una aventura amb un conseller.