El segon dia de la cimera del G-7 a Elmau, Baviera, va estar marcat per la compareixença a través de videoconferència de Volodímir Zelenski. El president ucraïnès va tornar a demanar ajuda militar a les set potències econòmiques en la seva batalla davant la invasió russa. Els líders dels EUA, el Regne Unit, el Canadà, el Japó, França, Itàlia i Alemanya van respondre amb una declaració conjunta en la qual es comprometen a recolzar a l’exèrcit ucraïnès tant temps com sigui necessari. També es comprometen a invertir prop de trenta mil milions d’euros per garantir els serveis bàsics de la població ucraïnesa.

La intervenció de Zelenski va ser a porta tancada i l’organització de la cimera amb prou feines va cedir trenta segons d’imatges sense so de la trobada amb els líders de les set potències. La petició del president ucraïnès arriba en un moment en què Rússia consolida els seus avenços militars a l’est del país i quan a Kíiv s’escampa la por que a Occident comenci a instal·lar-se una certa fatiga respecte a una guerra amb aparences de cronificar-se i que, a més, ja té un clar impacte econòmic en els països occidentals. La inflació i una recessió aparentment inevitable són només algunes d’aquestes conseqüències.

Mesures addicionals

Al rebuig ferm de la invasió russa el va seguir el compromís de tots els països del G-7 d’aplicar noves sancions contra l’economia russa i la bielorussa. Els integrants del bloc consideren el règim d’Aleksandr Lukaixenko un suport fonamental per al Kremlin en la seva «guerra d’agressió». La declaració conjunta és, tanmateix, bastant vaga i no explicita quines podrien ser les mesures concretes –i addicionals a les sancions ja en vigor– contra Moscou i Minsk.

«Equilibrarem i ampliarem les sancions específiques per restringir encara més l’accés de Rússia a entrades, serveis i tecnologies industrials clau produïts per les nostres economies, en particular aquells que recolzen la base industrial de defensa i el sector tecnològic de Rússia», apunta la declaració conjunta que esmenta, a més, el possible bloqueig a l’or rus als mercats occidentals i la reducció dels ingressos del Kremlin per la venda de petroli. Un altre objectiu exprés del G-7 és eliminar al més aviat possible la dependència energètica generada per les exportacions fòssils russes i la transició cap a un model de neutralitat climàtica.

Gas liquat

En aquest nou context, en el qual Putin està tancant amb alentiment el subministrament de gas a Europa i molt especialment a Alemanya –el seu principal client mundial–, els EUA emergeixen com un dels guanyadors com a exportador de gas liquat, l’alternativa al gas rus que arriba a la Unió Europea a través de gasoductes.

L’omnipresència de la guerra a Ucraïna i la seva conseqüències va deixar en un segon pla els altres dos punts destacats de la segona jornada de la cimera: el canvi climàtic i la seguretat alimentària, dos assumptes que exigeixen respostes urgents, segons les veus crítiques amb la cimera organitzada per Alemanya.