Els Estats Units estrenyen el setge sobre Alejandro Cao de Benós. L’FBI ha llançat aquest dilluns una ordre de recerca i captura contra el controvertit activista polític, originari de Tarragona, acusant-lo de «conspirar» per ajudar el règim de Corea del Nord a esquivar les sancions imposades per Washington mitjançant l’ús de <strong>criptomonedes</strong>.

L’agència d’investigació criminal dels EUA ha afegit Cao de Benós en la seva llista dels més buscats, assenyalant que hauria treballat al costat d’un ciutadà nord-americà per «proporcionar il·legalment serveis de criptomonedes i tecnologia Blockchain» al Govern de Piongyang, violant així la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional (IEEPA). El Blockchain permet crear una xarxa descentralitzada i privada que, al seu torn, dificulta el rastreig de les autoritats. Així, l’ús d’aquestes eines estaria destinat a saltar-se algunes de les sancions internacionals que, des de fa anys, asfixien l’economia del país sota el jou de Kim Jong-un.

A finals d’abril, la justícia dels EUA ja va presentar càrrecs contra l’enigmàtic Cao de Benós. En la seva acusació, l’FBI assenyala que el president de l’‘Associació d’Amistat amb Corea del Nord’ «suposadament va coordinar l’aprovació del Govern de Corea del Nord» per reclutar un expert nord-americà en aquests <strong>actius digitals</strong> per organitzar la Conferència de Blockchain i Criptomonedes de Piongyang, que va tenir lloc a principis del 2018. Des d’allà s’hauria proporcionat informació als assistents sobre com esquivar les sancions.

El FBI ha emitido una orden de busca y captura a Alejandro Cao de Benos. pic.twitter.com/rBlhwBv3SE — Tirano y Lo Que Surja 𓂆 🇵🇸 🕊️🇺🇦🤝🏼🇷🇺 (@Chongxi_Bai) 23 de mayo de 2022

Tecnologia per impulsar el règim

En la nota publicada avui, l’FBI facilita una descripció detallada de l’acusat, el seu lloc de residència i fins i tot inclou els noms coreans amb què també és conegut: Cho Son Il i Jo Seon Il. Primer representant occidental del règim nord-coreà, tot i que no oficial, Cao de Benós ha sigut vinculat amb un suposat entramat internacional de tràfic d’armes i de drogues, segons relata el documental ‘L’infiltrat’ (Mads Brügger, 2020).

Convertit en un estat pària, Corea del Nord ha recorregut a la tecnologia i al <strong>crim informàtic</strong> per aixecar el cap. Així, a través del seu grup de ciberdelinqüents Lazarus,ha llançat tota mena d’atacs, des d’infiltrar-se per robar criptomonedes fins a infectar els sistemes d’empreses internacionals amb virus per després cobrar-los pel seu rescat. Aquest mètode de segrest i extorsió digital hauria aportat més de 2.000 milions de dòlars a les arques de l’Estat fins al 2019, segons càlculs de l’ONU. Entre el 2020 i el 2021 podrien haver robat 450 milions més. Amb aquests diners s’ha finançat parcialment el programa de míssils de Piongyang.

Cao de Benós sempre ha rebutjat les acusacions. Ara, ha acudit a les xarxes socials per ironitzar sobre l’ordre emesa per l’FBI. «No sé per què avui tothom em busca. Soc a Jerusalem, al costat del Gòlgota menjant-me un durum de falàfel», ha escrit a Twitter. Es desconeix si és realment el seu parador.