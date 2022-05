Rússia ha anunciat aquest dimecres l’expulsió de 27 diplomàtics espanyols, segons ha comunicat el Ministeri d’Afers Estrangers rus. La cancelleria ha convocat l’ambaixador espanyol a Moscou, Marcos Gómez Martínez, aquest migdia per comunicar-li la decisió.

Així mateix, Moscou ha decidit expulsar 34 diplomàtics francesos i 24 italians. Un dia abans, Rússia va decidir la mateixa mesura contra dos diplomàtics finlandesos en resposta a la declaració de persona non grata per part de Hèlsinki l’abril passat de dos membres de l’ambaixada soviètica.

El 5 d’abril, el Govern de Pedro Sánchez va acordar expulsar 25 diplomàtics i personal de l’ambaixada russa a Espanya per considerar que representaven «una amenaça per a la seguretat del nostre país» i com a mostra de rebuig de l’actuació de les tropes russes a Ucraïna.

Decisió «simètrica»

Des d’aleshores s’esperava una resposta diplomàtica per part de Rússia. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va afirmar que preveia que Moscou prengués una decisió «simètrica» que va adoptar Espanya a l’abril i que expulsés personal diplomàtic espanyol, però no l’ambaixador, com així ha acabat sent.

El 5 d’abril, l’Executiu va acordar expulsar 27 persones de l’ambaixada russa a Madrid entre diplomàtics i més personal, però, no, l’ambaixador.

«Ja vaig dir quan vam anunciar l’expulsió dels 27 diplomàtics i personal rus que en aquestes situacions es donava una reciprocitat simètrica o gairebé simètrica, i que l’estàvem esperant», ha dit Alabares.

El cas de França

Sobre l’expulsió de 34 diplomàtics francesos, Rússia ha justificat aquesta mesura en represàlia per les expulsions l’abril de 41 russos per part de França, després de l’ofensiva a Ucraïna.

L’ambaixador de França a Moscou ha acudit també aquest dimecres al Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia i se li ha entregat una nota en la qual s’afirma que «34 empleats dels establiments diplomàtics francesos a Rússia han sigut declarats ‘persona non grata’», segons va indicar la diplomàcia russa en un comunicat. Han de sortir de Rússia d’aquí a dues setmanes, segons la mateixa font.