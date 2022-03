L'Organització de les Nacions Unides (ONU) ha calculat que ja hi ha 1,5 milions de persones desplaçades per la guerra a Ucraïna. "Més d'1,5 milions de refugiats d'Ucraïna han creuat les fronteres de països limítrofs en 10 dies, l'èxode de més ràpid creixement a Europa des de la Segona Guerra Mundial", ha afirmat aquest diumenge Filippo Grandi, alt comissionat de refugiats d'Acnur.

Això, mentre els esforços per evacuar la població civil de ciutats com Mariúpol, Volnovakha i Irpín estan essent infructuosos pel fracàs dels alto el foc. En paral·lel, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat que Rússia es prepara per bombardejar la ciutat portuària d'Odessa. "Seria un crim de guerra i un crim històric", ha apuntat Zelenski.

Ucraïna parla d'11.000 soldats russos morts

El president ucraïnès ha acusat Putin de preparar la invasió de manera "cruel, cínica i sabent que violava les normes de la guerra". "Militars que hem agafat com a presoners han parlat, entre els quals hi ha pilots d'avions que han bombardejat les nostres ciutats i els nostres civils", ha comentat Zelenski. "Hem escoltat els seus testimonis, hem vist documents i mapes. Això no està improvisat", ha etzibat el president d'Ucraïna en un nou discurs a la població.

Zelenski també ha denunciat que tropes russes han destruït amb vuit missils l'aeroport de la ciutat de Vínnitsia, a uns 200 quilòmetres al sud-est de Kíiv, i que la central hidroelèctrica de Kàniv passa a ser un nou objectiu de l'exèrcit de Putin.

El president d'Ucraïna ha tornat a exigir als països occidentals que impedeixin a Rússia fer servir l'espai aeri d'Ucraïna. En paral·lel, l'assessor de Zelenski i membre de l'equip negociador amb Rússia, Mykhailo Podolyak, ha reiterat que els 10 dies de guerra han provocat "enormes baixes" en l'exèrcit rus. "Han perdut la vida prop d'11.000 soldats i s'han destruït 300 tancs, més de 30 avions i 48 helicòpters", ha enumerat Podolyak. "Dotzenes de sistemes d'artilleria han estat arrasats. Ucraïna ha fet això en 10 dies i farà molt més", ha alertat l'assessor presidencial.