El president del Parlament Europeu, el socialista David Sassoli, ha mort la matinada d'aquest dimarts a Itàlia en un hospital on va ser ingressat fa dues setmanes, segons ha confirmat a Europa Press el seu portaveu, Roberto Cuillo.

Sassoli, de 65 anys, ha mort a les 1.15 hores d'aquest dimarts al Centre de Referència Oncològica de la ciutat d'Aviano, situada en la província de Pordenone, al nord-est del país.

Per la seva banda, Cuillo ha detallat que "en les properes hores" es publicarà un comunicat oficial en el qual també es detallarà l'hora i el lloc del funeral.

El president del Parlament Europeu romania ingressat des del passat 26 de desembre per una greu complicació provocada per una disfunció del sistema immunològic, tal com va informar aquest dilluns la institució.

Després de conèixer-se la notícia de la seva hospitalització, importants membres de les institucions europees es van manifestar mostrant missatges de preocupació i suport a Sassoli.

És el cas de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui havia assenyalat a través del seu perfil a la xarxa social Twitter que els seus "pensaments" estaven amb el president mentre lluitava per millorar la seva salut.

En la mateixa línia s'havia expressat el president del Consell Europeu, Charles Michel, qui també havia enviat ànims a Sassoli amb un missatge en tres idiomes on li desitjava "força i coratge" i traslladava els seus "millors desitjos".

D'igual manera, l'Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, havia publicat un missatge desitjant-li una "ràpida i bona recuperació" i traslladant el seu desig de veure'l "aviat" de nou en l'hemicicle.

El president de l'Eurocambra ja va haver de ser hospitalitzat d'urgència el passat mes de setembre a Estrasburg, al nord-est de França, a causa d'una forta pneumònia mentre es trobava a la ciutat gal·la per presidir la sessió plenària.

Més tard, va ser traslladat a Itàlia per continuar la seva recuperació i no va ser fins dos mesos després, al novembre, quan va poder acudir de nou presencialment a presidir una reunió de l'organisme.

Precisament en el ple d'aquest mes de gener, programat per a la setmana vinent, està previst que els eurodiputats triïn el relleu de Sassoli en la Presidència del Parlament Europeu per a la segona meitat de la legislatura.

Sassoli, eurodiputat des de l'any 2009, va ser nomenat al juliol de 2019 com a president del Parlamento Europeu, succeint en el càrrec l'italià Antonio Tajani.