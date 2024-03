L'historiador figuerenc Albert Testart guanya el concurs per ser el gerent de l’empresa d’aigües de Girona

L’historiador i exalcaldable d’ERC a Figueres Albert Testart Guri ha estat el guanyador del concurs públic obert per cobrir la plaça de gerència de l’empresa d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Cicle de l’Aigua del Ter (Catsa). Testart ha obtingut la millor puntuació entre els cinc finalistes tant a la fase de concurs com d’oposicions. Ara haurà d’acceptar el càrrec. Des del 2012 és el gerent de Giascsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), una empresa pública que gestiona el servei d’abastament d’aigua per diversos ajuntaments catalans.

Testart va ser el director gerent de Figueres de Serveis SA (Fisersa) entre el 2005 i el 2011, dedicada al servei integral d’aigua i de gestió de la mobilitat a la capital de l’Alt Empordà fins que va ser cessat per l’aleshores alcalde Santi Vila. És historiador, politòleg i coach. Va ser regidor per Esquerra durant uns mesos.

Una modificació de les bases

El concurs públic per escollir un gerent per l’empresa d’aigües es va obrir després que els tres ajuntaments destituïssin l’anterior gerent i directora tècnica per suposades irregularitats greus. En les primeres bases de las convocatòria s’havia indicat que per optar a la plaça calia «estar en possessió de Titulació universitària de Grau o equivalents en Administració i Direcció d’Empreses i Ciències Econòmiques, Gestió Mercantil i Financera, Administració i Gestió Pública, altres graus en enginyeria o equivalents o altres graus en dret o equivalents, sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar».

Posteriorment, es va fer una modificació de bases amb dos canvis, un dels quals notori, referent a la titulació universitària, per fer menys restrictiu el concurs. En concret, es va modificar per «estar en possessió de titulació universitària de grau o llicenciatura sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar». L’altre canvi en les bases que regulaven el concurs va ser el període de proves, inicialment previs per dotze mesos i posteriorment, per adaptar-se a la normativa, es va establir en nou mesos.

Al concurs s’hi havien presentat catorze persones. Inicialment cinc candidats van quedar descartats per no presentar tota la documentació necessària. En el període d’al·legacions, tres aspirants van aportar tot el que mancava i van ser repescats. Albert Testart ho havia fet correctament ja en primer terme. La plaça per aquesta càrrec directiu tindrà una retribució anual bruta de 78.000 euros a l’any.

Director tècnic i financer

Pel que fa a la direcció tècnica ha acabat també el procés de selecció, fet amb un concurs públic. Inicialment es van presentar 24 persones però només cinc van aportar tota la documentació. En període d’al·legacions es van readmetre vuit candidats que van aportar documents que no havien portat el primer cop, com el carnet de conduir o la vida laboral. Finalment, el vencedor va ser l’enginyer Ferran Baqué i Viader.

No obstant, recentment ha renunciat al càrrec tot i guanyar la plaça per motius d’agenda i de desplaçaments. Ara s’ha ofert el càrrec a la segona persona que va obtenir més punts. Es tracta de Sergi Biete Castells, que durant molts anys va treballar a Aigües de Barcelona. El director tècnic rebrà 72.000 euros bruts anualment.

Finalment, hi ha un procés obert a Catsa per tenir director financer que també percebrà 72.000 euros. L’anterior va deixar-ho per motius personals. Vist que no hi havia cap càrrec directiu, es va intentar fer un concurs exprés però només dos aspirants tenien els requisits necessaris. Tot i això, el concurs es va declarar desert en considerar que cap dels dos era del perfil que es buscava. Ara s’ha obert un concurs ordinari i s’han presentat 33 candidatures.