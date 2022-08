Unió de Pagesos (UP) ha demanat la declaració d'emergència cinegètica a les comarques gironines per la "plaga" de senglars que pateix. El sindicat ha fet la petició a la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona i li a reclamat que s'apliqui a les zones crítiques que superen el llindar de vuit porcs per quilòmetre quadrat i que pateixen danys reiterats, tal i com s'estableix al Pla Estratègic del mes de març. L'entitat considera que des del març, l'administració "ha tingut temps suficient" per tramitar la declaració tant a Girona com a Lleida, pels danys dels conills.

En aquest sentit, demanen que s'apliquin totes les mesures disponibles per reduir-ne la densitat i que es puguin aplicar de manera "preventiva". A tall d'exemple, Unió de Pagesos assegura que tenen constància que en una sola finca de 8,8 hectàrees a Calonge (Baix Empordà), el cultivador ha capturat, amb autoritzacions extraordinàries, 76 senglars des de mitjan de juny fins a la primera setmana d’agost. "Aquest fet demostra la quantitat ingent de senglars a les comarques de Girona, i sobretot a la zona de les Gavarres", afirmen en un comunicat.