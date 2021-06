Les comarques de Girona són un punt d’atracció dels amants del ciclisme i també un lloc ideal per practicar-lo sobretot quan fa bon temps. Cada vegada la gent té més afició a aquests vehicles de dues rodes i també en compra de més alta gamma. Això també ho saben els lladres de bicicletes i alguns estafadors. Per aquest motiu cal estar-ne alerta i els Mossos d’Esquadra recorden que malgrat la pandèmia aquests tipus de robatoris i furts s’han continuat produint. També donen una sèrie de consells perquè no ens enganyin quan en comprem de segona mà, què fer per evitar que ens la robin i, si passa, com actuar.

A la Regió Policial de Girona hi ha hagut fins a 149 casos de robatoris i furts de bicicletes durant el primer trimestre. S’ha de dir que hi ha una disminució respecte a l’any anterior (230), però, com recorda l’agent dels Mossos a Girona i membre de la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà (URPAC) Sergi Jaén, aquest any està marcat per les restriccions de la pandèmia i, en canvi, l’any passat encara tot just li començàvem a veure la punta de l’iceberg -el mes de març.

Per això recorda que enguany aquest nombre de fets delictius s’han donat malgrat les restriccions marcades per la covid, com són, per exemple, el confinament municipal i el toc de queda. Uns factors que no s’han de menystenir perquè han evitat moviments nocturns i, per tant, aquells delinqüents que s’han atrevit a cometre un robatori sovint han estat atrapats. I els controls de pas entre municipis han evitat casos.

La xifra de 149 casos, per tant, del primer trimestre és resultat d’una situació de pandèmia i unes restriccions que han desplaçat els robatoris i furts a les franges horàries de dia. Del total de fets, 75 han estat robatoris amb força i els 69 restants, furts.

Aquests tipus de fets delictius, apunta Sergi Jaén, tenen lloc sobretot a la costa gironina. Per exemple, en hotels i càmpings, quan la gent va més relaxada i sovint les deixa sense massa mesures i sobretot a l’estiu. Però també hi ha un gruix de fets que es donen a Girona. A la ciutat, en canvi, puntualitza el mosso, els robatoris són sobretot en trasters d’aparcaments comunitaris.

Un aspecte amb el qual cal anar amb compte és com guardar el vehicle. Sergi Jaén posa d’exemple una pràctica que molta gent fa: deixar les bicicletes al balcó o al garatge de casa però sense lligar. El policia diu que cal lligar-la igual que com si es deixés aparcada a fora al carrer perquè hi ha lladres que entren a balcons o bé a les cases i se les emporten sense cap resistència. Per més seguretat, aconsella lligar la bici per dos punts i subratlla que la tanca que funciona millor és la de forma d’U. Si s’aparca al carrer recomana fer-ho en pàrquings habilitats i mai en zones solitàries.

En cas de ser víctima de robatori de la bicicleta, cal denunciar-ho i a l’hora de fer-ho és important portar el número de bastidor i la factura de compra el dia de la denúncia. Actualment, es pot demanar cita prèvia per anar a comissaria a denunciar.

Alerta a la venda de segona mà

Els Mossos també alerten sobre la compra d’aquests vehicles de dues rodes. Les plataformes o botigues de segona mà per internet poden ser un lloc on hi hagi estafadors, i per aquest motiu l’agent de la URPAC recorda que és molt important demanar el número de bastidor -que és únici i identifica la bici. En cas que el venedor no el faciliti, no s’ha de comprar el vehicle perquè podria ser sostret. Si el venedor el facilita, els Mossos aconsellen consultar la seva base de dades -al web de Mossos-, on posant el número es pot comprovar si consta com a robada.

Alerta amb l'estafa dels «falsos» ciclistes

El món de les estafes és molt variat i els professionals d’aquest camp se les empesquen totes per tal d’aconseguir enganyar les víctimes. En el camp de les bicicletes també n’hi ha, i la que té els Mossos d’Esquadra en alerta és l’anomenada «estafa del fals ciclista».

L’agent dels Mossos a Girona i membre de la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà (URPAC) Sergi Jaén explica que no és un engany que es produeixi de forma molt freqüent, però avisa que cal estar alerta. A la Regió Policial de Girona enguany no se n’ha denunciat cap, però de mitjana n’hi poden haver un parell cada any.

Es tracta d’un tipus d’estafa que el que cerca és emportar-se una bicicleta d’alta gamma i, per això, els delinqüents busquen una persona que circula amb una bici d’alta gamma, és a dir, que supera el miler d’euros. Sovint, diu l’agent dels Mossos, escullen turistes perquè tenen més dificultats per entendre’ls.

Aquest engany consisteix a acostar-se de forma molt amable a algú que dugui una bici d’alta gamma. L’entabanador explica que és un metge o entrenador i va parlant amb la víctima per guanyar-se la seva confiança. Parlen sobre el ciclisme perquè ell també va amb bici i al cap d’una estona apareix un còmplice per la zona. Depenent del cas, ronda per l’àrea i d’altres vegades parla amb la víctima i el seu company.

A partir d’aquí el primer estafador demana a la víctima que li deixi la bicicleta per provar-la, hi puja i fuig. El còmplice agafa la bici de l’altre estafador i també marxa ràpidament. En aquell moment, la víctima es queda sola i sense bicicleta.

Sergi Jaén demana que si a algú li passa truqui ràpidament al 112 perquè pot ser que es puguin interceptar els lladres. Finalment, recorda que cal desconfiar dels desconeguts.