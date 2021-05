L'Audiència de Girona ha condemnat a 1 any i mig de presó un acusat de llançar pedres contra la línia policial la nit del 18 d'octubre del 2019, durant els disturbis que hi va haver a la ciutat en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. El jove, que inicialment s'enfrontava a 5 anys de presó, ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna per delictes de desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat. El processat no haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant 3 anys i també evita l'expulsió del país que li sol·licitava inicialment la fiscalia. És el quart judici pels aldarulls que es fa a l'Audiència de Girona.