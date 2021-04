St. Gregori té nou lloc per a autocaravanes

El nou aparcament per a l'estacionament d'autocaravanes de Sant Gregori.

El nou aparcament per a l'estacionament d'autocaravanes de Sant Gregori. AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

L'Ajuntament de Sant Gregori ha posat en marxa un nou aparcament d'autocaravanes al municipi. La instal·lació es troba al costat de la zona de la Pineda. L'objectiu del consistori amb aquesta nova zona és fomentar el turisme i generar nous recursos al territori.

Es tracta d'un ampli espai que permet l'estacionament d'autocaravanes. La zona s'ha equipat amb un servei de recàrrega d'aigua i també de descarrega d'aigües grises, i properament s'ampliarà amb més serveis. S'instal·larà un dispositiu de buidatge d'aigües negres i també hi haurà connexió Wi-fi , segons ha explicat l'alcalde, Quim Roca.

Un altre dels elements que s'hi incorporarà és la senyalització dels comerços i establiments que es poden trobar a Sant Gregori. Això s'indicarà mitjançant un mapa, on es detallaran i situaran els comerços locals propers on els usuaris de l'aparcament poder anar a comprar mentre hi fan estada. D'aquesta manera, Roca subratlla que l'impacte d'aquest nou espai i dels visitants que vinguin també pugui «beneficiar el comerç local» del municipi.