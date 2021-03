Una discussió en un pis de Salt acaba amb un home a l'hospital

Gran desplegament policial a primera hora del matí a l'avinguda dels Països Catalans de Salt, gairebé a tocar la frontissa que separa el municipi de la ciutat de Girona. Una discussió va posar la policia en alerta i fins al lloc s'hi van desplaçar almenys tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues de la Policia Local i del SEM.

Els cossos d'emergència van rebre l'avís pels volts de dos quarts de nou que s'estava produint una agressió entre un grup de persones en un habitatge del número 12 de l'avinguda saltenca.

L'avís l'havia donat una persona -un home ebri- que després no va voler obrir la porta als policies. Finalment, els agents van poder comprovar que el que havia succeït en el domicili era presumptament una disputa verbal entre diverses persones que viuen al domicili. Una d'elles, un home que presentava un estat elevat d'embriaguesa. De fet, el SEM el va haver d'evacuar a l'hospital Santa Caterina de Salt arran del seu estat etílic, però no pas, segons fonts policials, per cap ferida.

Dos identificats

En total, els Mossos i la Policia Local finalment van identificar dues persones -una d'elles és l'evacuat a l'hospital- durant l'actuació policial. Finalment, tampoc es va produir cap tipus de detenció.

Aquesta discussió i el moviment policial per aquesta cèntrica avinguda de Salt van provocar que molts curiosos s'acostessin a la zona per mirar què succeïa i també alguns veïns dels blocs de pisos del costat van sortir al balcó per l'efecte xafarder per saber què havia succeït.