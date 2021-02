Girona engega una campanya de suport al comerç local a través del sorteig de vals de descompte

L'Ajuntament de Girona impulsarà noves accions per donar suport al comerç local en el marc de les mesures adoptades per a la reactivació econòmica de la ciutat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica del consistori, Glòria Plana Yanes, juntament amb la vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, ho han anunciat aquest matí en una roda de premsa on han detallat les principals propostes que es posaran en marxa.

En aquest sentit, el consistori consolidarà la iniciativa "Regala Girona" donant-li continuïtat al llarg de tot el 2021. La campanya partirà d'una imatge genèrica, que s'anirà adaptant en funció de les accions específiques que s'impulsin, per tal de seguir incentivant el consum de productes i serveis locals de Girona.

La campanya "Regala Girona" va néixer el passat mes de novembre com una acció de promoció del comerç local, els productes de proximitat i la restauració durant les festes de Nadal. La campanya pretenia donar visibilitat al teixit comercial gironí; reactivar econòmicament el sector del comerç i de la restauració, projectant-los com a principals dinamitzadors urbans i generadors d'economia de la ciutat, i posar en valor els productes km0 com a patrimoni intangible, identitari i diferencial de Girona.

La bona acceptació de la iniciativa, tant per part de la ciutadania com del sector, ha propiciat la reedició de la campanya. En aquesta ocasió, diverses associacions de comerç de la ciutat oferiran conjunts de vals de descompte en diversos moments de l'any per incentivar el consum entre la ciutadania.

L'Associació Girona Centre Eix Comercial serà qui donarà avui el tret de sortida del "Regala Girona", oferint butlletes de sorteig per a les persones que facin compres als comerços associats fins al 31 de març. Sota el lema "El petit comerç et regala la teva compra. Véns?", l'organització premiarà les persones guanyadores del sorteig amb un val de descompte per un valor corresponent a l'import de la seva compra, i d'un màxim de 500 euros. Aquest val es podrà bescanviar en qualsevol dels establiments associats.

La vicepresidenta de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez, ha explicat que "es tracta d'una iniciativa que no només dinamitza el comerç i en destaca alguns dels seus grans valors, com ara la proximitat, la singularitat o la qualitat en l'oferta, sinó que també suposa una inversió directa als establiments".



Més diners per les associacions

D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat que incrementarà l'import dels ajuts econòmics previstos en la convocatòria de subvencions anuals destinades a les associacions de comerciants. El consistori farà una aportació extraordinària de 40.000 euros a la convocatòria, que resultarà en un total de 95.000 euros destinats a accions de dinamització i promoció comercial per a la ciutat, així com d'interès econòmic i social.

"Ara, més que mai, és quan cal que posem en valor el rol de proximitat del comerç de Girona i la seva funció social, urbana, i en l'economia local, i que destaquem el seu vincle amb la ciutat i el territori. Donar suport i visibilitat al teixit comercial és un pas necessari per regenerar aquest sector", ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Madrenas també ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per ajudar el sector:

"Girona exerceix la capitalitat en el comerç, i és una ciutat on les mesures de la pandèmia han afectat especialment el sector. Coneixent aquesta situació, cal que siguem solidaris amb els nostres comerciants, actuant amb responsabilitat envers els botiguers i botigueres de la ciutat. Els establiments comercials donen vitalitat al municipi, el dinamitzen, ajuden a crear comunitat, i val la pena fer un esforç per ajudar-nos els uns als altres".

Finalment, el consistori ha exposat que està treballant per actualitzar el Pla Sectorial de Comerç i d'adaptar-lo als canvis que ha patit el teixit comercial arran de la pandèmia de la COVID-19. A través de l'Àrea de Promoció Econòmica, s'està dissenyant una nova línia d'estratègies d'actuació amb els principals objectius de mantenir el major nombre d'empreses i els seus llocs de treball en els propers mesos; d'accelerar la recuperació de l'activitat econòmica i la recuperació de la demanda i el consum, i de transformar, modernitzar i millorar la competitivitat del sector per adaptar-lo als nous patrons de consum i prioritats del comprador.

La regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha ressaltat que "aquest pla, que es presentarà un cop s'acabi d'actualitzar, ens donarà l'estat de situació actual del comerç en l'entorn COVID i les tendències, reptes i accions a dur a terme segons els objectius estratègics".

Les mesures plantejades per a la reactivació econòmica de la ciutat, que l'ajuntament de Girona desenvolupa des de l'inici de la pandèmia, busquen donar suport als sectors més afectats per la crisi, entre ells el comercial, amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius derivats de les restriccions adoptades per frenar els contagis de la COVID-19.