Campanya per fomentar el reciclatge d'envasos al Mercat de Salt

El Mercat Municipal de Salt s'ha adherit aquest divendres 29 de gener a una campanya per fomentar el reciclatge d'envasos de begudes, de plàstic, llaunes i brics, a canvi d'obtenir vals de descompte. La proposta impulsada per l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines, Pimec Comerç Girona i Recircula, compta amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Salt i l'Ajuntament del municipi.

La campanya aposta per fomentar el reciclatge d'envasos a canvi d'obtenir vals de descompte que es podran bescanviar en les compres a les parades del Mercat Municipal o a les parades del mercat setmanal de Salt que participen en la iniciativa.

Cada divendres, fins al 26 de març, al Mercat hi haurà un dispensador en el qual es podran dipositar els envasos i per cada envàs s'obtindrà un val de descompte de cinc cèntims amb un màxim de quinze envasos per persona i dia.

La campanya també compta amb un rerefons solidari i, en aquest sentit, destinarà tots els taps de les ampolles de plàstic al projecte d'investigació de l'Atròfia Muscular Espinal (AME) que desenvolupa l'hospital Sant Joan de Déu.