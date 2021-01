Quatre escoles de Girona participen en el projecte Ràdio Mosca

Quatre escoles de Girona participen aquest curs 2020-2021 en el projecte de ràdio escolar Ràdio Mosca. Es tracta d'una iniciativa que va arrencar durant el període de confinament escolar per la COVID-19 i que ara es manté com una eina de comunicació, d'aprenentatge i de diversió. El projecte està impulsat per l'Ajuntament de Girona, el Centre de Recursos Pedagògics del Gironès i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest curs s'ha iniciat una prova pilot amb quatre escoles de Girona (l'Escola FEDAC Sant Narcís, l'Escola Marta Mata, l'Escola El Bosc de la Pabordia i l'Escola Àgora) per treballar el projecte de ràdio escolar. Està previst, més endavant, que la proposta arribi a tots els centres educatius de la ciutat.

La primera emissió de Ràdio Mosca tindrà lloc aquest divendres a les 11.30 h i es podrà escoltar per Girona FM, a la freqüència municipal 92.7. El programa s'emetrà mensualment i de moment es gravarà des dels respectius centres educatius per la situació actual marcada pel coronavirus.

El programa està concebut com una activitat educativa i lúdica per treballar les competències transversalment a través d'un canal diferent, una emissora de ràdio. Cada peça tindrà una durada de 30 minuts i inclourà notícies, entrevistes, recomanacions musicals i lectures.

La ràdio escolar és un projecte amb grans beneficis per a l'alumnat que van des de millorar l'expressió oral i fomentar l'esperit crític, fins al coneixement de les TIC i la formació integral. Alhora, el programa permet treballar valors integradors, inclusius i de cohesió propis de la iniciativa "Girona, ciutat educadora".