Un Iron Man fent de restaurador a Girona

«El 2020 ha pogut frenar les nostres carreres, però no els ?nostres somnis. Els savis en inversions poden dir que aquest és el pitjor moment de la història per fer-ho, però no té sentit deixar els teus somnis en espera». Amb aquesta declaració d'intencions, el triatleta alemany, tres cops vencedor del mític Iron Man de Hawaii, anunciava a les xarxes socials que ell i la seva dona, la també campiona olímpica en triatló en els Jocs del 2008 a Pequín, Emma Snowsill, faran realitat a Girona el que sempre ha estat un dels seus somnis. «Tenir la nostra pròpia cafeteria, restaurant i un petit hotel per acompanyar-ho». El lloc serà al Barri Vell de Girona, on Frodeno i la seva família fa temps que estan instal·lats, i «La Comuna», així és com es dirà el local, serà el carrer Bellaire en un edifici que fa cantonada amb el carrer de La Barca que és per on, en un futur, s'entrarà en els apartaments turístics que Frodeno definia «com a petit hotel».

«A new chapter in the story of Girona's speciality coffee scene. Café & fine foods. Coming soon», es pot llegir, de moment, a la pàgina web de «La Comuna» com a explicació d'aquest nou capítol de la cultura el cafè a Girona que, segons expliquen des de dins del projecte, es concretarà en el local dels baixos del carrer Bellaire on hi haurà tant la cafeteria/?restaurant, el menjar de moment serà per emportar per les restriccions en temps de pandèmia, i una ?botiga tant de la marca de roba ?esportiva Ryzon com del cafè que comercialitza el mateix Frodeno.

Com passa també amb molts dels ciclistes professionals que viuen, o han viscut, a Girona en els últims anys, el triatleta alemany també és un enamorat del cafè i, des de fa temps, Frodeno comercialitza cafè en paral·lel a la distribució de Ryzon. Una línia de roba per fer esport on, entre altres equipacions, es pot comprar el material amb què ell mateix sol entrenar i competir. En el mateix edifici de La Comuna, però entrant pel carrer de La Barca hi haurà els apartaments o, «petit hotel» com els definia Frodeno per xarxes socials, que completarà l'oferta que el triatleta alemany i la seva dona estan posant en marxa a la ciutat. En els últims dies, La Comuna ja ha publicat en xarxes alguns anuncis per buscar treballadors per a la propera obertura del negoci.

El pas endavant de Jan Frodeno a Girona, invertint a la ciutat que, en el seu moment, va escollir per viure i entrenar-se és semblant al que abans ja havien fet exciclistes professionals com els australians Cristian Meier o Rory Sutherland. El primer va obrir primer la cafeteria La Fàbrica, al carrer de La Llebre i després Espresso Mafia al de la Cort Reial; i el segon, que es va retirar en la darrera Vuelta a Espanya amb l'I ?després d'una llarga carrera en equips com Movistar,UAE o ?Israel, també s'ha quedat a viure a ?Girona i és un dels propietaris del Federal, al carrer de La Força. L'holandès Robert Gesink, un dels protagonistes del Jumbo Visma en moltes etapes del darrer Tour de França, també ha invertit en negocis de restauració a la ciutat i, des de la seva masia del Pla de l'Estany, l'exciclista escocès David Millar també gestiona la seva pròpia línia de roba esportiva.