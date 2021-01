La Fundació Els Joncs de Sarrià atén 72 persones amb discapacitat intel·lectual

El Centre Ocupacional i Especial de Treball de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Tera ha atès 52 persones adultes amb discapacitat intel·lectual aquest 2020, que formen part del centre ocupacional. La xifra ha crescut en tres beneficiaris més que l'any anterior i s'hi sumen 20 joves amb contracte laboral que han format part del centre especial de treball.

Per atendre tots els participants, Els Joncs té un equip de 15 educadors professionals encarregats d'aportar els recursos necessaris als usuaris i dinamitzar les activitats encaminades a facilitar la seva inserció al món laboral i l'aprenentatge de recursos per desenvolupar-se com a adult a la vida quotidiana. Per això, es combinen feines reals no productives amb classes de cuina, informàtica, hort o habilitats socials, per garantir una millora en l'autonomia personal. L'entitat ofereix també l'especialitat de logopèdia. L'any 2020, a més, s'ha consolidat el servei de fisioteràpia, amb 13 persones d'entre 24 i 45 anys.

Un dels principals objectius de la Fundació per al 2021 és donar continuïtat a la lluita contra l'envelliment prematur de les persones amb diversitat funcional, que l'entitat treballa des de fa temps. En aquest sentit, s'ha afegit una versió professional de la disciplina de pilates al servei de fisioteràpia, per complementar-la.

Els responsables de l'organització destaquen que, l'any 2020, s'ha fet un treball molt important i necessari en el camp emocional amb les famílies, els beneficiaris amb discapacitat intel·lectual i també amb els professionals del centre, per tal de garantir la continuïtat de les activitats terapèutiques i integradores que ofereix amb les condicions necessàries de seguretat. A més, han posat tots els mitjans perquè, durant el confinament, els usuaris de la Fundació hagin pogut seguir les sessions de pilates i d'altres activitats, un factor determinant per tal de mantenir el seu estat físic i emocional.

Així, malgrat la situació excepcional de l'any passat, el centre ha consolidat, amb mesures extraordinàries, les sortides de marxa nòrdica i l'equip de futbol sala amb l'objectiu de fomentar l'esport de forma senzilla i combatre els hàbits excessivament sedentaris a què tendeixen les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquestes disciplines se sumen a d'altres com ara pilates, zumba, aiguagim o teatre, que la Fundació ofereix des de fa temps.

Des de l'entitat s'ha volgut agrair la col·laboració d'institucions i empreses del municipi i de l'entorn que es considera «fonamental per consolidar l'oferta d'activitats i seguir aportant eines que fomentin l'autonomia i integració dels usuaris del centre».