Els Reis posaran les bústies en centres cívics i locals municipals

Els Reis d'Orient van fer públics ahir, a través de les xarxes socials, els dotze punts de la ciutat de Girona on hi haurà les bústies on els infants podran dipositar les seves cartes amb els seus desitjos i, si ho desitgen, llançar-hi també el xumet. N'hi haurà tres a l'Ajuntament i una a la biblioteca Just M. Casero del Pont Major, al Centre Cívic Can Ninetes de Santa Eugènia, a la biblioteca Carles Rahola del carrer Emili Grahit, al centre cívic Pla de Palau, al número 27 de la rambla Xavier Cugat de Fontajau, al Lleuresport de Sant Narcís, al local social de Montjuïc, a les escoles de la vall de Sant Daniel (o alternativament a la pujada de la Torrassa), al centre cívic Onyar, al centre cívic Ter i al Mas Abella. Una anirà rodant per diferents barris on no hi hagi cap punt fix.

Les bústies estaran en aquests llocs a partir del dilluns i i fins al 5 de gener. Normalment, de les onze del matí a les 13.30 hores i de les quatre de la tarda a les 18.30 hores. Els dies 21 i 5 de gener serà només en horari matinal i el dia 1 de gener no hi haurà bústies. Si les normes del Procicat ho permeten, a les bústies hi haurà patges i un circuit amb tanques per evitar cues i poca distància entre els assistents.

El dia 5 de gener, comitives reials acompanyats dels organitzadors, la confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona, han previst portar «la màgia arreu» dels barris. A les vuit del vespre, per TV Girona es farà una retransmissió en viu de l'arribada dels Reis a la ciutat. Ses Majestats demanen que les famílies surtin als balcons i finestres amb el fanalet i cantin la cançó dels Tres Reis.

Aquests dies, els Reis han enviat unes 6.000 cartes als infants de Girona explicant la situació actual de la pandèmia però assegurant que seran a la ciutat.