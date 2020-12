Guanyem fa set demandes al delegat de la Generalitat

Els regidors de Guanyem Girona Cristina Andreu i Xevi Montoya es van reunir ahir amb el delegat territorial de la Generalitat, Pere Vila, per traslladar-li un seguit de demandes. Al document facilitat a Vila hi consten set «projectes i reclamacions esperats per la ciutadania». Per exemple, que s'acceleri el procés per disposar de la seu definitiva de l'institut Ermessenda, un projecte que havia d'estar enllestit per al curs 2019-20 però que ara es preveu per al 2022-23. De la mateixa manera, la formació municipalista reclama «avenços palpables» en la construcció del nou Trueta, anunciat al juliol i sobre el qual no s'ha tornat a saber res. Un punt que Guanyem també subratlla com a determinant és la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal. El document també inclou dues demandes sobre projectes que la formació va pactar ara fa un any en l'acord de pressupostos amb el govern municipal: la cessió del xalet de l'avinguda Sant Narcís i l'articulació d'un projecte par al Centre Jove de Salut. Finalment, van demanar més implicació per resoldre els talls de llum a l'est de la ciutat.