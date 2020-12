Campament reial a la Coma Cros de Salt

Els Reis d'Orient ja han anunciat que visitaran Salt els propers 4 i 5 de gener i tots els nens i nens que els vulguin conèixer ho podran fer al campament que s'instal·larà a la Factoria Cultural Coma Cros. Durant els pròxims dies la Comissió de Festes de Salt donarà tots els detalls sobre tan assenyalades dates i com poder gaudir de la trobada.

De moment, els patges reials han comunicat als responsables de la Comissió de Festes que també acompanyarà a ses majestats la princesa Samarcanda.

L'horari previst per poder saludar-los serà de les 16.30 a les 20.30 hores i pròximament es farà arribar una carta reial a les famílies saltenques per tal que coneguin com dur a terme la visita perquè l'aforament estarà controlat i caldrà reserva prèvia per a complir amb les restriccions d'aforament i distàncies de seguretat per evitar els contagis per la Covid_19.

Aquesta programació que substitueix al campament tradicional de la Pista Poliesportiva i la posterior cavalcada resta pendent de modificacions que puguin establir les autoritats sanitàries segons l'evolució de la pandèmia