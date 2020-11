Justícia posa en marxa un nou jutjat de Família a Girona, una llarga demanda del sector a la comarca

El Departament de Justícia posarà en marxa aquest dilluns el segon Jutjat de Família a Girona. Es tracta d'una llarga demanda del sector a la demarcació i que ha de servir per descongestionar l'actual. El nou jutjat ocuparà l'espai que deixa el Mercantil a l'Avinguda Ramon Folch, ja que aquest passarà a les dependències del Palau de Justícia. La nova instal·lació suposarà una inversió per part del Govern de 298.000 euros. En els popers dies, també començaran les obres de rehabilitació de la façana i la teulada de les dependències a Ramon Folch, que suposaran una despesa d'1'14 milions d'euros (MEUR). Està previst que els treballs finalitzin la primavera de l'any que ve.

El nou jutjat de Família prestarà el seu servei a veïns de 37 municipis de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany, que sumen més de 226.000 habitants. Per posar-lo en marxa, el Departament de Justícia ha incorporat un equip de deu professionals, entre auxilis judicials, gestors i tramitadors processals. A banda, comptarà amb un jutge i un lletrat designats respectivament pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri. Es tracta del primer jutjat que es posa en marxa a Girona en els últims deu anys.

Ordinadors i videoconferència.

En relació amb la pandèmia, el Justícia ha substituït els ordinadors de sobretaula de 844 funcionaris per PC portàtils, per fer possible el teletreball i garantir el funcionament de l'administració. El partit judicial de Girona ja comptava amb 118 portàtils abans de la pandèmia, repartits entre jutges, magistrats, lletrats i metges forenses. Durant aquest mes d'octubre el Govern ha lliurat 63 portàtils més a gestors i tramitadors processals.

L'entrega dels equips portàtils i les autoritzacions per accedir al sistema des de casa s'ha prioritzat els jutjats socials i mercantils, davant del previsible allau d'assumptes vinculats a les relacions laborals com acomiadaments i concursos de creditors.

En plena pandèmia, també s'ha equipat totes les sales de vistes de Girona perquè la policia, els metges forenses i els advocats s'hi puguin connectar a través d'un mòbil, una tauleta o des d'un ordinador, ja sigui per a participar en judicis, actuacions prèvies o declaracions.

Les persones internes a les presons també poden fer el mateix des de qualsevol centre penitenciari. Es tracta d'una inversió per evitar desplaçaments i esponjar els jutjats, amb l'equilibri imprescindible entre mesures sanitàries i garanties processals.