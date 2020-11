Veïns de Vila-roja denuncien «talls de llum continus» i reclamen a la Generalitat que sancioni Endesa

Veïns de Vila-roja denuncien que pateixen "talls de llum continus" i reclamen a la Generalitat que actuï per acabar amb el "funcionament deficient" del subministrament elèctric a aquest barri de Girona. A l'escrit de reclamació que han presentat aquest dilluns, insten el Govern a incoar expedients sancionadors contra Endesa, exigir a la companyia que "realitzi les inversions necessàries" per garantir un "servei estable" i indemnitzar els perjudicats pels talls de llum. "Paguem religiosament i estem sense llum", ha lamentat el president de l'associació de veïns, Tomás Cepa. Els veïns carreguen contra la "capacitat nul·la" de la companyia per "solucionar el problema".

"El subministrament d'electricitat que realitza la companyia al barri pateix talls constants que provoquen perjudicis en la qualitat de vida de les persones que vivim al barri", exposen. A més, adverteixen que aquestes interrupcions "en cap cas són imputables als consumidors que estan al corrent de pagament".

A l'escrit, alguns dels veïns recullen els talls intermitents que han patit durant dies i també lamenten que la companyia té una "capacitat nul·la" per "solucionar el problema".

Per això, reclamen a la Generalitat que actuï per acabar amb les interrupcions del subministrament. En concret, sol·liciten al Govern que incoï un expedient sancionador contra Endesa, que els obligui a fer les "inversions necessàries" per garantir un servei "estable i de qualitat" i que s'indemnitzi els perjudicats.

Una de les veïnes, M. Isabel Redondo, ha afirmat que la situació és insostenible, sobretot per a un barri amb molt veïns d'edat avançada que necessiten el subministrament elèctric. A més, també ha criticat que Endesa atribueixi els talls a veïns que tenen la llum punxada i no tingui en compte aquell qui paguen "religiosament" les factures.

Un grup de veïns ha entrat l'escrit a les dependències de la Generalitat aquest dilluns acompanyats de la portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque. El partit ha donat suport jurídic als veïns per formular la reclamació.