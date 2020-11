Girona preveu obrir els llums de Nadal el 27 de novembre sense cap acte massiu

L'encesa dels llums de Nadal de Girona es farà el divendres de la setmana vinent (27 de novembre) i no està previst cap acte multitudinari com en d'altres anys, quan hi havia una cantada de nadales a sota de l'arbre de Nadal de la plaça Catalunya o una xocolatada a la plaça Independència. No obstant això, s'està estudiant si és possible alguna cercavila d'animació pel carrer, que sigui compatible amb les mesures de seguretat i salut que tingui la ciutat en aquells moments per combatre la covid-19.

En total s'han posat llums en 23 barris, amb el predomini dels colors grocs i blancs i de diferents arbres, el més gran dels quals a la plaça Catalunya. Tot plegat enmig d'algunes veus que consideren que enmig de la pandèmia els diners destinats a la il·luminació nadalenca es podrien destinar a accions per paliar els efectes per la covid. O pel contrast que en alguns barris de l'est del municipi, hi ha manca de subministrament elèctric sovint. No obstant això, els comerciants consideren vital els llums de Nadal per animar la campanya després de molts mesos on han hagut d'estar tancats o amb forts restriccions d'aforament.

La instal·lació dels llums de Nadal va a càrrec de l'empresa Iluminaciones Ximenez, que ha guanyat totes les licitacions que fa el consistori gironí des que es van començar a fer els concursos públics oberts a partir de l'any 2011. Aquest any, però, no ha calgut fer una licitació ja que l'any passat es va incloure una clàusula per la qual es podria prorrogar el servei un any. És per uns 266.563 euros.