Sarrià congela els impostos i aplicarà algunes bonificacions

L'Ajuntament de Sarrià de Ter aprovarà en el ple d'aquesta nit la congelació dels impostos, segons ha explicat l'alcalde de la vila, Narcís Fajula. El batlle ha explicat que en l'actual període de pandèmia no es podia plantejar en cap cas un augment d'impostos als ciutadans. A més a més, preveu un seguit de bonificacions per determinades taxes i impostos.

El ple municipal, a més, preveu resoldre el contracte amb la companyia d'aigües Agissa, tal com va fer l'Ajuntament de Girona fa unes setmanes i també el consistori saltenc aquest dilluns passat, per unanimitat. La resolució del contracte no vol dir que l'empresa hagi de deixar el subministrament a cap dels tres municipis. Mentre no hi ha el nou sistema públic de gestió, la companyia ha de mantenir el servei en considerar-se essencial. Els tres ajuntaments estan debatent i estudiant la millor manera de tirar endavant el nou servei.



Salt aprova les ordenances

D'altra banda, l'Ajuntament de Salt va aprovar aquest dilluns passat les noves ordenances fiscals, amb el vot en contra de tota l'oposició. El text preveu congelar l'IBI, l'impost de circulació i la taxa d'escombraries. A més, es complementa amb bonificacions de l'IBI per als equipaments culturals, noves bonificacions a l'Impost Sobre Construccions, i Obres i prorroga la gratuïtat de la taxa de terrasses per a bars i restaurants.