Un invident denuncia l'atropellament intencionat d'un cotxe que estava mal aparcat

Un invident gironí, Isaac Padrós, ha denunciat l'atropellament que va patir fa una setmana per part d'un cotxe mal aparcat, després de reclamar al conductor que tragués el vehicle de sobre la vorera.

L'atropellament de Padrós, que és activista pels drets de les persones amb discapacitat, ha posat de nou sobre la taula la importància de no aparcar en zones no habilitades de la via pública, com ara en voreres o passos de vianants. Una infracció que, tot i que està senyalitzada i que s'han fet campanyes de conscienciació al respecte, comporta grans dificultats per les persones invidents o amb problemes de mobilitat a l'hora de desplaçar-se pel carrer. De gener a octubre, la policia municipal ha sancionat fins a 1.248 vehicles mal aparcats.

L'incident

Mentre caminava pel carrer Rutlla amb la seva parella i el fill d'aquesta, Padrós es va trobar amb un vehicle mal estacionat sobre la vorera. El va detectar perquè va topar amb el retrovisor amb l'espatlla. Padrós va interpel·lar el conductor, que es trobava dins, perquè tragués el vehicle d'allà, dient-li que «al meu planeta, les voreres són per les persones», però la discussió va pujar de to fins que una dona va entrar al seient de l'acompanyant.

Segons explica l'activista, «al veure que la conversa no anava enlloc», es va posar davant el cotxe i va demanar ajuda al nen per captar la infracció fent una foto amb el mòbil; des de l'entitat Multicapacitats, que presideix Padrós, denuncien aquest tipus d'actituds incíviques a les xarxes socials.

Aleshores el conductor «decideix tirar marxa endavant, i el seu vehicle impacta amb el meu genoll, sabent que no hi veig». El xoc al genoll esquerre li ha afectat de ple la seva mobilitat, ja que té la marxa alterada per problemes a la part dreta del cos, i la cama esquerra és la que suporta tot el pes. Padrós diu que l'accident li ha tret «la poca autonomia que tinc, i m'obliga, no només a no veure-hi, que ja és un hàndicap important, sinó, a més a més, a anar amb cadira de rodes».

Els fets van passar dilluns passat 19 d'octubre al vespre, a l'inici del carrer de la Rutlla de Girona i a poca distància d'un senyal de prohibit aparcar. Padrós creu que, amb l'acció, «aquest senyor ha superat un límit que no hauria d'haver superat mai».

El seu advocat, Joan Benítez, ha explicat que la denúncia ja està «seguint el seu curs jurídic», interposada per un delicte de lesions i amb l'agreujant que es tracta d'«una persona invident i una altra que prem gas davant seu». Per part de l'Ajuntament de Girona, els serveis jurídics estan estudiant la viabilitat d'adherir-se a la denúncia.



L'Ajuntament condemna els fets

Padrós ha denunciat els fets en una roda de premsa conjunta amb el seu advocat, la regidora de Drets Socials, Núria Pi, i la regidora d'Habitatge, Annabel Moya. Pi ha afirmat que des del consistori condemnen els fets, «no només pel dany físic que se li ha causat», sinó també pel dany psicològic que li suposa, ja que «ell no pot veure venir els perills com la resta, i ara, en el moment que torni a recuperar la mobilitat haurà d'aprendre a tornar a anar pel carrer sense por que li pugui passar alguna cosa».

Per la seva banda, Moya ha recordat que «la ciutat és de tothom», i que després d'aquest incident, apel·len a l'empatia i que «ens posem a la pell de l'altre i siguem conscients del que pot suposar aparcar malament, sobretot aquestes accions delinqüencials i l'impacte que poden tenir sobre la vida d'una persona». Des de l'Ajuntament fan una crida a una major conscienciació de la ciutadania i avisen que seguiran perseguint aquests actes incívics.

Aposta per l'accessibilitat

En la línia de l'accessibilitat, Pi també ha recordat que el passat 23 de setembre l'Àrea de Mobilitat va impulsar la campanya «Cotxe, aquí no aparquis», , justament dirigida a aquest tipus de fets, ja que «no som conscients» del perjudici que suposa per a les persones amb mobilitat reduïda a l'hora de desplaçar-se per la ciutat.

La campanya va instal·lar pamflets en punts on aquests estacionaments solen tenir lloc, i durant deu dies, agents cívics van posar 52 multes simbòliques per conscienciar als autors dels fets. La policia municipal va sancionar a 174 vehicles de setembre a octubre i se'n va endur alguns amb la grua; una xifra que s'eleva a 1.284 des del gener.

En paral·lel, el consistori va habilitar recentment un aplicatiu a la pàgina web per fer-la accessible a tothom.