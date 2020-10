El PSC denuncia que gairebé el 50% dels contractes de Girona + Neta «es fan a dit»

El PSC gironí denuncia que 478 dels 1.040 nous contractes de treball de l'empresa Girona + Neta efectuats entre l'1 de gener i el 9 d'octubre, «s'han fet de manera irregular», indiquen en un comunicat. Així, en aquest període, gairebé la meitat de les persones contractades - un 46% - provindrien de fora de la borsa de treball, fent-se «a lliure arbitri del contractant i sense cap procés que garanteixi la transparència i l'equitat», segons els socialistes.

«Aquest és un fet extremadament greu. El govern Madrenas és responsable del control de l'empresa. Res justifica que la meitat dels contractes que fa l'empresa siguin fets a dit i no segueixen cap mena de criteri legal», explica la regidora Bea Esporrín.

El grup socialista també alerta que l'empresa «porta més de 230.000 euros en sancions per vulneració de drets dels treballadors». «L'última sentència en contra de l'empresa va ser fa unes setmanes: el Tribunal Suprem va confirmar la sentència del TSJC que condemnava l'empresa municipal Girona + Neta a pagar 25.001 euros a un treballador per discriminar-lo i vulnerar-li els drets sindicals», adverteixen des del grup municipal.

A banda d'això, també afirmen que el contracte de neteja va ser prorrogat el 2019 de forma «unilateral» per la Junta de Govern Local. I recorden, a través del comunicat, que al gener passat la portaveu del grup, Sílvia Paneque, ja va explicar que «la situació de l'empresa en el darrer exercici comptable va presentar unes pèrdues de 700.000 euros», després que els dos anys anteriors també en tinguéssin.

Per aquest motiu, a la nota hi exposen que l'Ajuntament va haver d'injectar a l'empresa el 20% de les pèrdues per subsanar els comptes.

Esporrín manifesta que la gestió municipal del contracte de neteja «ha estat evident, no només per la manca de control i per evitar clientelisme, sinó també perquè no ha estat present defensant els treballadors ni ha estat vetllant pels resultats econòmics», manifesta.

«El servei no és bo i provoca la queixa de la majoria de la ciutat. A més a més, el nou contracte, a aquest pas, arribarà amb un mínim de 18 mesos de retard», afegeix la regidora.