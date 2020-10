Josep Roca insta a «aprofitar la xarxa local més que mai»

El copropietari i sommelier del Celler de Can Roca, Josep Roca, ha assegurat aquest dijous que la crisi actual és "econòmica, sanitària i de valors". En un seminari en línia sobre sostenibilitat i rendibilitat, un dels tres germans Roca ha reivindicat que aquest temps s'ha d'aprofitar per buscar "diferents punts de creixement", sobretot pel que fa a la sostenibilitat. "Ha de servir per trobar la consolidació de l'ADN de l'empresa", ha apuntat. Malgrat que Roca no ha entrat a valorar el tancament durant els quinze dies vinents del restaurant, que a banda de tancar durant l'estat d'alarma també va haver d'abaixar la persiana a mitjans de setembre per casos de covid-19 entre l'equip, ha demanat potenciar la "xarxa local".

"S'ha d'aprofitar la xarxa local més que mai", ha reivindicat Roca. En aquest sentit, ha explicat que el restaurant fa servir prop d'un 85% de productes de proximitat i que això serveix per "carregar de valor" la seva filosofia d'empresa. El copropietari del restaurant considera vital "ajudar al primer sector", cosa que creu que al Celler de Can Roca tenen molt interioritzada amb l'ús que fan dels productes provinents de productors locals. "S'ha de potenciar l'economia circular", ha assegurat.

Sostenibilitat i respecte pel planeta

Roca ha posat de manifest que és vital, en un context com l'actual, "ser sostenibles", ja que això pot ser un factor diferenciador. El responsable de vins del restaurant ha explicat que el Celler de Can Roca es va plantejar la sostenibilitat quan va apostar per una cuina "autèntica". "El culte i el respecte a la terra s'ha de tenir en compte, sobretot també per les pròximes generacions" ha dit.

En aquesta línia, el sommelier ha explicat algunes de les accions sostenibles que fan al restaurant. Així, per exemple, el 2011 van crear 'la Masia', un espai de creativitat amb un hort i un taller de reciclatge del vidre, on fan gots a partir de les ampolles que fan servir al restaurant. O també utilitzen tamborets de porexpan a partir de les caixes que els hi arriben diàriament amb el peix. Per fer tot això possible han incorporat a l'equip un dissenyador industrial.

"S'ha d'anar enriquint la part de transversalitat", ha manifestat Roca. A més, ha volgut deixar clar que "no és un tema car". "S'ha d'esborrar aquest mite", ha assegurat, ja que a llarg termini és molt més rendible.

Importància de la sostenibilitat

Al seminari, organitzat per 'El Periódico', també hi ha participat el responsable de pimes del BBVA a Catalunya, Joan Carles Alba, qui ha explicat que un 30% dels fons que es rebran de la Unió Europea estan relacionats amb la sostenibilitat. Segons Alba, això demostra que és un concepte "important" a tenir en compte a les empreses. "És un factor diferenciador", ha assegurat.

El responsable de pimes també s'ha volgut referir als efectes de la pandèmia. "La preocupació de moltes pimes és si demà, o el mes que ve, podran continuar amb el negoci obert", ha confessat. En aquesta línia, Alba creu que s'està davant d'un moment "molt complex" que està portant "efectes devastadors" a tota la societat.