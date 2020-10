Primer repte per a la nova junta de Manaies, rebre els Reis Mags enmig de la pandèmia

El president de la junta dels Manaies de Girona, Xavier Serra, i la vicepresidenta, Anna Sellabona. ?La nova junta de la confraria de Jesús Crucificat va ser escollida el passat 2 d'octubre. Era l'única candidatura que es presentava, però van aconseguir mobilitzar 90 persones a la votació -amb 86 vots a favor-, mentre que als anteriors comicis hi va haver 45 vots. Per Serra, això evidencia que van «per bon camí» i seguiran treballant per fomentar la participació.

La nova junta directiva de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona es posa en marxa amb un equip renovat, presidit per Xavier Serra i, per primer cop, amb una dona a la vicepresidència, Anna Sellabona. El primer repte que hauran d'afrontar serà l'arribada dels Reis Mags d'una forma que sigui compatible amb el context de pandèmia. La situació sanitària fa poc probable que una cavalcada multitudinària tal com la que els Manaies solien organitzar a la ciutat pugui tirar endavant aquest cop, però des de l'entitat estan «preparats» per si han de reformular la rebuda a Ses Majestats.

«Nosaltres tenim la responsabilitat sobre l'organització de la cavalcada, però no tenim el control de l'espai públic», explica Serra. L'Ajuntament, amb qui estan pendents de reunir-se, «decidirà si l'autoritza o no», però Serra també té clar que «si finament hi ha una norma de la Generalitat que no la permet» caldrà acatar-la. Tot i que voldrien «tenir presència al carrer», el president admet que fer-ho en la situació actual «té la seva dificultat». Per això, Serra avança que des dels Manaies «estem preparats per si no hi pot haver cavalcada» i ja treballen en un pla alternatiu procurant que «els elements al voltant de la cavalcada es mantinguin», manifesta Serra.

En cas de fer una cavalcada com és habitual, un cop el context ho permeti, l'equip és partidari de continuar escollint una persona negra per representar el rei Baltasar, tal com ja s'ha fet els últims dos anys, «sempre respectant els criteris» pels quals s'escullen aquestes persones: o bé que es tracti d'un personatge rellevant de la ciutat, o com a «premi» a un col·laborador de la cavalcada. La nova direcció també obre la porta que una dona pugui interpretar un dels tres personatges principals, i «més tenint en compte que avui participen més dones que homes a la cavalcada», que inclou uns 350 figurants. «Si som capaços de mantenir l'essència de la representació, no té gaire sentit que impedim que una part de la societat no pugui participar», defensa Serra, que també va ser un dels impulsors de la presència de dones a la processó dels Manaies de l'any passat.



«De tothom i per tothom»

Un dels objectius que s'ha marcat la nova junta pel seu mandat és precisament obrir la confraria a un canvi perquè dins l'entitat es doni cabuda a la diversitat generacional, social i de gènere de la ciutat. La seva composició n'és un clar exemple: «És la primera vegada que una noia és vicepresidenta, tenim més dones dins la junta, i l'hem rejovenit», manifesta Serra.

La nova vicepresidenta, Anna Sellabona, defensa que el nou període és una oportunitat per millorar la confraria i renovar uns membres que fins ara eren sobretot de gènere masculí i d'edat avançada. «El jovent tenim la intenció d'aportar nous punts de vista i maneres innovadores de fer les coses», indica Sellabona. Com a primera dona que ocupa la vicepresidència, també vol «incentivar el paper de la dona dins la confraria i aconseguir que ens impliquem igual que els homes», explica. Sellabona, però, també té clar que en aquest procés «tot ha de tenir el seu temps». I en aquest sentit, Serra també matisa que estan oberts a tot, sempre «respectant els orígens del que som».



Enfortir el vincle amb la ciutat

L'altre gran objectiu d'aquesta junta és treballar perquè l'entitat s'«obri a la societat i a les altres entitats culturals» de la ciutat, manifesta Serra. Per això, fan una aposta clara per millorar la comunicació, així com col·laborar amb el teixit associatiu gironí. A tall d'exemple, tenen la intenció de posar l'Església de Sant Lluc, la seva seu, a disposició de qualsevol entitat perquè hi pugui celebrar actes si ho necessita.

«Els Manaies organitzem dos dels actes més multitudinaris de la ciutat, l'entitat hi és molt present i volem que la gent ens senti més a prop», manifesta Serra, que conclou que encaren aquesta nova etapa «amb il·lusió i disposats a compartir» les activitats «amb tothom».