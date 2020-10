El PSC denuncia que el 2019 va acabar amb 14 milions pendents de cobrar

El PSC de Girona ha denunciat que l'Ajuntament va finalitzar l'exercici 2019 amb més de 14 milions d'euros pendents de cobrament. Així consta en les al·legacions que ha presentat el grup socialista al compte general del 2019. Davant d'aquesta situació, la regidora Bea Esporrín va demanar ahir que «el govern reclami els deutes pendents a les diferents administracions, així com que es prenguin les mesures necessàries, de manera immediata, per pal·liar les deficiències per tramitar a temps les sancions municipals».

En concret, segons el PSC, l'exercici de l'any 2019 va finalitzar amb 14.109.583 d'euros pendents de cobrament i amb un estat d'execució d'ingressos de «-38.922.948,07 euros». Una part del deute correspon a institucions públiques, com ara la Generalitat, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Diputació. També hi ha una part que correspon a sancions que s'han de cobrar per part de l'Ajuntament. Aquestes dues parts suposen conjuntament prop de cinc milions d'euros.

Dels més de 14 milions d'euros pendents de cobrament, un 11,91% correspon a deute de la Generalitat. Són 1.680.804 euros pendents de cobrar, dels quals 229.100 corresponen a la subvenció del transport públic, 634.223,31 al conveni marc de serveis socials, 522.912 a ocupació, i 84.075 euros a promoció. «És molt greu que la Generalitat no faci front a les seves obligacions amb Girona, però encara és més greu que l'equip de govern sempre faci ulls grossos. Els municipis no són els bancs de la Generalitat, els municipis presten uns serveis bàsics i de proximitat a la ciutadania i cal que aquests es facin amb els recursos necessaris, no en precari» va explicar Esporrín.

Pel que fa als ingressos pendents que haurien d'arribar de l'Agència Catalana de l'Aigua, aquests sumaven 592.046 euros en tancar l'exercici 2019, el que correspon al 4,20% dels ingressos pendents de cobrament. També hi ha ingressos pendents per part de la Diputació. Aquesta institució acumulava un deute pendent de 318.151,66 euros en tancar el 2019, entre ells 163.160,82 euros de promoció econòmica, 91.896,90 d'habitatge i 58.200 del fons de subvencions.

D'altra banda, també hi havia una important quantia de sancions pendents de cobrament al tancament de l'exercici, que sumen un total de 2.398.104 euros, cosa que suposa un 17,00% dels ingressos pendents de cobrament.