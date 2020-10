Girona suma 123 positius i dues morts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 12.527 (123 més), i pugen a 14.939 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 873 persones al territori (dues més que en el balanç anterior).

El risc de rebrot puja uns 9 punts fins a 190,81, mentre que la setmana del 18 de setembre va ser de 227,87. L'Rt repunta i se situa en 0,93, i la taxa de confirmats per PCR del 25 de setembre a l'1 d'octubre és de 96,34 per cada 100.000 habitants. Hi ha 72 pacients ingressats (els mateixos), 21 dels quals a l'UCI (ídem).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua baixant i se situa en 325,94, uns 6 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 18 de setembre, quan va ser de 501,22. La velocitat de propagació del virus es manté per sota de l'1 i està en 0,80, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 168,13 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot segueix amb oscil·lacions i ara fa una pujada considerable de 90 punts, fins als 768,63. En paral·lel, l'RT passa de 0,85 a 0,93. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 363,23.