Girona avança cap al model de recollida de deixalles porta a porta

L'Ajuntament de Girona dedicarà més de 900.000 euros des d'ara fins a l'octubre en millores tecnològiques al servei de neteja. L'objectiu és que avançar cap al model de recollida de deixalles porta a porta. Es tracta d'un romanent del contracte actual, que no s'ha fet servir per fer soterrar contenidors tal i com estava previst, ja que, segons el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, no eren prou "eficients". Terés ha explicat que una de les inversions que faran serà en la compra de contenidors intel·ligents que instal·laran al barri de l'Eixample per tal de repetir la prova pilot de la plaça Catalunya. "L'objectiu és que al llarg del nou contracte es pugui implementar el porta a porta a tota la ciutat", ha assenyalat Terés