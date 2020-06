Girona posa en marxa la nova estació de la Girocleta a Santa Eugènia i estudia un carril bici fins al pont de Fontajau

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa aquest dijous la nova estació de la Girocleta del barri de Santa Eugènia que compta amb 21 aparcaments. La parada està ubicada a la rotonda de Santa Eugènia i compta amb suficient espai per ampliar-la si hi ha molta demanda.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratlla que el consistori treballa per ampliar la xarxa ciclista. En aquest sentit, ha concretat que han encarregat un projecte per estudiar fer un carril bici que uneixi la nova estació amb el pont de Fonatjau.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, han assistit aquest dijous al matí a la posada en servei d'aquest nou punt que compta amb 21 aparcaments. "Aquesta és una parada necessària en un barri amb una alta densitat de persones i activitat econòmica, i és una aposta més per la mobilitat sostenible", ha explicat l'alcaldessa que remarca que l'estació respon a una petició dels veïns.

Amb aquesta nova estació, la ciutat passa a tenir un total de 22 parades i 577 aparcaments individuals distribuïts pels barris de la ciutat. Actualment hi ha 300 bicicletes i està previst incorporar-ne més després de l'estiu. A més, està previst instal·lar una nova estació de la Girocleta al barri de Pedret per seguir així apropant el servei als diferents sectors de la ciutat.

La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha recordat que a partir de l'1 de juliol el bus urbà TMG de Girona s'haurà de pagar exclusivament amb targeta bancària o a través del mòbil (NFC). "Aquesta mesura pretén millorar, per una banda, la seguretat sanitària dels conductors i usuaris i, per altra banda, guanyar temps en els trajectes i millorar la puntualitat del servei", ha explicat Sureda. Es tracta d'una tendència que s'ha implementat en ciutats com Lleida i Barcelona i que evita el contacte que suposa l'ús de diners en metàl·lic.

La mesura afectarà la compra del bitllet senzill de les línies urbanes TMG (L1, L2, L5, L7, L8 -quan torni a circular-, L10, L11 i L12) i la recàrrega de les targetes Bus 18 i Bus 25. Aquestes operacions es podran seguir fent a l'interior dels autobusos, però, el pagament s'haurà de realitzar amb targeta bancària o a través del mòbil sense contacte; en cap cas en efectiu. També s'haurà de seguir aquest sistema en la compra de la targeta TMG 50/30, que s'adquireix a l'oficina de la Girocleta, situada a l'estació d'autobusos.

Pel que fa a la resta de bonificacions, BUS 65, BUS 70 i BUS SOCIAL, es manté el mateix sistema habitual perquè aquestes targetes tenen un nombre limitat de viatges al mes i no s'han de recarregar. La nova mesura tampoc afectarà la recàrrega de les targetes ATM (T10, T10/30, T50/30 i T-MES), tràmit que es continuarà realitzant fora l'autobús, en els punts habituals.

Amb l'increment progressiu de la mobilitat urbana després del confinament, els busos urbans TMG han començat a circular dins el seu horari habitual. Aquest dilluns les línies L1, L2 i L5 han recuperat la seva freqüència i passen cada 15 minuts. A causa de la baixa demanda, circulen fora del seu horari habitual l'L3, que passa cada 15 minuts, i l'L4, L6, L7 i L11, que passen cada 30 minuts. Cal sumar-hi també la línia L8 que connecta amb el campus universitari de la Universitat de Girona a Montilivi i que no circula perquè no hi ha classes (el servei al Parc Científic i Tecnològic de la UdG es dona a través de l'L11).

L'equip de govern exposa que durant els pròxims dos mesos treballaran per adequar els entorns de les escoles perquè amb el retorn dels alumnes a les aules al mes de setembre es pugui garantir la distància de seguretat. També desenvoluparan la prolongació del carril bici del carrer de la Creu. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que aquesta transformació de la ciutat "ha vingut per quedar-se" i ha destacat que si alguna actuació no acaba de funcionar, hi ha marge de millora per modificar-la.