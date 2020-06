Una grua de grans dimensions es desploma en un bloc en construcció a Salt

Una grua de grans dimensions ha cedit aquest matí per causes que es desconeixen mentre s'estava treballant en la construcció d'un edifici de cinc plantes del carrer del Pla de Salt, molt a prop del centre comercial Espai Gironès. Els Bombers han rebut l'avís a les 10.50 h i fins al lloc si han desplaçat 3 dotacions terrestres. Patrulles de la policia local de Salt i una ambulància del SEM també s'ha desplaçat fins a l'obra. La grua ha caigut sobre l'edifici en construcció. Tot i això, no s'han produït víctimes, ni tampoc ha provocat afectació estructural.