Protecció Civil demana allunyar-se de zones inundables properes al riu Freser per la crescuda del cabal

Protecció Civil demana allunyar-se de zones inundables que estiguin properes al riu Freser, per la crescuda del cabal com a conseqüència de les pluges que han caigut aquest diumenge. Es tracta d'un afluent del Ter que també va carregat al seu pas per Ripoll. Per això, des de Protecció Civil demanen evitar camins o carreteres secundàries i utilitzar les vies principals i autopistes, a més de moderar la velocitat per les fortes pluges que descarreguen, de manera irregular entre les comarques del Ripollès i Osona.