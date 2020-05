Reparen la barana del passeig Canalejas de Girona després d'un despreniment

L'Ajuntament de Girona està revisant tots els elements de pedra de la barana del passeig Canalejas per evitar més despreniments com el que va passar a meitat del mes de febrer. Dos operaris municipals estan comprovant l'estat de cada una de les peces i allà on troben que s'ha de fixar més bé per guanyar estabilitat actuen per assegurar la barana i evitar nous incidents.

Els treballadors de l'Ajuntament estan comprovant tant els elements horitzontals superiors -on quan hi ha turistes, la gent s'hi recolza per observar o fotografiar les cases de colors-, com en les columnes verticals a nivell de les cames dels vianants. La revisió ha d'afectar tota l'allargada del passeig, des del mirador de la plaça Independència fins al pont de Sant Feliu. De fet, aquesta revisió s'havia inicat fa unes setmanes però es va haver d'aturar per l'expansió del conoravirus, segons ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Ara s'ha reprès la intervenció.



Molta feina pendent

Diari de Girona va comprovar fa unes setmanes, que multitud de peces estan esquerdades o ballen quan hi un contacte com ara un cop amb el peu, sobretot a l'alçada de l'encreuament del passeig Canalejas amb el carrer Jeroni Real de Fonclara. També a prop del pont de Sant Feliu.

El 24 de febrer, un tram de barana va aparèixer a la llera del riu Onyar deixant un forat perillós al passeig Canalejas. Les peces de pedra haurien caigut la nit abans per motius que es desconeixen. El despreniment es va produir molt a prop del pont del pont d'en Gomez, també conegut com de la Princesa. Podria haver estat una bretolada nocturna o l'accident d'un camió.

Fos el que fos, ningú hauria resultat ferit i ningú va alertar de la caiguda del tram de barana quan es va produir. No va ser fins a primera hora del matí que un ciutadà es va trobar amb el forat quan es va conèixer l'estat d'aquesta part del passeig.

L'Ajuntament va precintar l'espai amb cintes i tanques per evitar que ningú caigués daltabaix ja que el forat feia uns tres metres de llarg. Al cap d'uns dies, després de recuperar les peces va tornar a construir el tros malmès.

Des de fa anys, els veïns reclamen la remodelació de tot el passeig. Hi ha hagut diversos projectes municipals sobre la taula, però mai han acabat tirar endavant per un o altre motiu. En paral·lel, hi ha hagut queixes pel poc manteniment de la barana.