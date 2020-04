El sector turístic estima que la covid-19 pot provocar pèrdues de més del 70% del PIB turístic

L'estacionalitat del turisme pot provocar unes pèrdues, entre el març i l'agost, a causa del coronavirus de més del 70% del PIB turístic a la Costa Brava respecte el mateix període de l'any 2019. Mentre que entre març i agost a Barcelona la pèrdua s'estima en un 50%. "Atès que el PIB del sector turístic a la Costa Brava representa entorn al 20% del seu PIB, mentre que a Barcelona representa entorn al 14%, queda clar quines han de ser les prioritats dels governs per sostenir l'economia gironina". Aquestes dades les ha fet públiques avui la degana de la Facultat d'Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, durant el segon webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme, integrada per organitzacions empresarials, per representants de tots els sectors turístics i per la UdG.

Sota el lema Conseqüències i primeres dades econòmiques de la Covid-19 al turisme de les comarques gironines, en el debat Anna Garriga ha destacat que "és ben sabut que les crisis econòmiques generen desigualtats de renda entre les famílies, però són menys conegudes les desigualtats de rendes entre regions". A la sessió les dades han posat en evidència que a les comarques de Girona el turisme, per les seves pròpies característiques, requereix de majors ajudes econòmiques públiques per sostenir el sector en aquest moments difícils.

"Cal destacar també, que a la Cerdanya el turisme té un pes molt superior al 20% de la seva economia i és de les poques comarques gironines que no s'havien recuperat de l'anterior crisi econòmica; pel que les diferències entre comarques posen en alerta de les majors dificultats i, per tant, on cal destinar les ajudes públiques amb més intensitat per sostenir l'economia de comarques gironines", ha remarcat la degana de la Facultat d'Econòmiques.

Al debat també s'ha fet evident la necessitat que el sector es prepari per a la tornada gradual a la normalitat a partir de l'estiu. "Aquest xoc econòmic no només posa a prova la capacitat financera de les empreses turístiques, majoritàriament de llarga tradició familiar a Girona, sinó que el sector ha d'encarar el repte, aquest any més que mai, d'atraure turistes als setembre, octubre i novembre", ha indicat la degana, que considera que "la Covid-19 pot esdevenir un catalitzador de la desestacionalització del sector".

"I tot apunta que les millores de rendibilitat al sector els propers anys es poden consolidar. Serà un tipus de turista que organitza les vacances a darrera hora, estades més curtes i disposició a pagar més elevada; i, els empresaris turístics que s'adaptin més ràpid a la nova situació milloraran resultats", manté Anna Garriga.

L'obertura del webinar ha anat a càrrec del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, "Estem davant d'una situació de màxima incertesa i preocupació de la que únicament en sortirem si el sector públic –les administracions i entitats- i el sector privat ens conjurarem per superar-la de manera solidària i planificada", ha indicat. "Els governs i les administracions tenim el deure i l'obligació d'ajudar a les empreses a sobreviure i a reeixir. Conèixer i quantificar l'impacte econòmic que aquesta crisi està tenint sobre la nostra economia i el nostre sector ens ha de permetre concretar ajuts", hi ha afegit. La cloenda ha anat a càrrec del director de l'Agència Catalana de turisme, David Font, ha destacat que "una de les coses que s'ha detectat amb l'anàlisi de mercat és que la destinació haurà de tenir una seguretat sanitària". "Comencem a treballar en possibles certificacions als establiments que implementin les mesures adients", ha informat. En el debat també hi ha participat representants del Banc Sabadell i de Caixabank. És més important que mai conèixer amb precisió quin tipus de turistes tenim a les comarques gironines, per desplegar microcampanyes adequades a cada perfil i a cada país d'origen, s'ha indicat. En aquest sentit, Caixa Bank ha mostrat la potencialitat de l'ús de Big Data al sector turístic per millorar la rendibilitat del sector. I, la intervenció de Banc de Sabadell, ha aportat informació molt rellevant per aclarir els dubtes als empresaris turístics respecte les tramitacions amb èxit de les línies de crèdit ICO.



Conferència de Genís Roca

Genís Roca, director de RocaSalvatella i expert en Noves Tecnologies, ha pronunciat una conferència on ha destacat que caldrà noves marques per desenvolupar nous atributs com medi ambient, vida sana, dieta sana... i que estiguin associades a característiques concretes i no tant a geografies. També ha remarcat que "en moments de crisi els sectors fragmentats tendeixen a la concentració" i que un dels papers de l'administració ha de ser "protegir sectors dèbils davant moviments especulatius". Va recordar que un dels nous actius serà la seguretat sanitària. Genis Roca ha recomanat fugir de la tendència low cost. El debat ha estat seguit per més de 600 persones, des de Zoom i per YoutubeLive. El webinar es penjarà al canal de Youtube de la Taula Gironina de Turisme. El primer webinar ja té més de 1200 visualitzacions.

El 23 d'abril es farà el tercer debat sobre l'impacte de la Covid-19 a les perspectives de l'oferta complementària de les comarques gironines.



Debats presencials ajornats

La Taula Gironina de Turisme ha ajornat fins a una nova data que encara s'ha de concretar els debats presencials previstos en el cicle que va començar el passat mes de gener i ha organitzat en aquest parèntesi els tres debats online. Els debats els impulsa la Taula Gironina de Turisme (on hi ha la Universitat de Girona), i estan coorganitzats amb l'Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Girona i el Banc de Sabadell.

La Taula Gironina de Turisme està integrada per: l'Associació de Càmpings de Girona; la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines; l'Associació d'Apartaments Turístics (ATA); la UdG; la Cambra de Comerç de Girona; la FOEG; l'Associació de Ports Esportius i Turístics; La Caixa; Banc de Sabadell; Turisme Actiu; Associació de Parcs Aquàtics; l'Aeroport Girona-Costa Brava; Camps de Golf; Estacions Nàutiques; Pitch&Putt; l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVe). La nova plataforma pretén tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del sector al territori. Aquesta suma d'esforços es valora com una gran oportunitat per reforçar el sector i potenciar Girona com una gran destinació turística. També es vol dotar al sector d'una veu potent davant les administracions.