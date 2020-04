Salt aprova un pla amb 38 accions de caire econòmic i d'ocupació

L'Ajuntament de Salt impulsarà un total de 38 actuacions per millorar la inserció i la formació laboral, donar suport al teixit empresarial i al comerç tradicional i consolidar la promoció econòmica de la vila. Aquest paquet d'accions estan incloses en el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l'Ocupació que s'ha aprovat durant el plenari d'aquest dilluns 6 d'abril. Ha tungut els vots a favor de l'equip de govern (ERC i JxCat) i el PSC i l'abstenció de VOX i IpS-CUP.

Un cop analitzada la realitat socioeconòmica saltenca, el Pla Econòmic i de l'Ocupació s'estructura en quatre línies estratègiques que inclouen un total de 38 accions. Aquests quatre eixos són: la millora de l'ocupabilitat, inserció laboral i formació de les persones; suport al teixit empresarial i a l'emprenedoria, potenciant els sectors econòmics emergents i les activitats existents; consolidar la promoció econòmica de la vila, adequant-la a les necessitats de la vila; articular mecanismes de coordinació entre l'administració local i altres agents implicats.

El Pla Econòmic i de l'Ocupació de Salt és un projecte estratègic fruit del treball de l'anterior mandat. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que el pla "ens marca el full de ruta que aplicarem durant els propers anys des del consistori. A partir d'una fotografia de la realitat socioeconòmica de la vila s'han dissenyat gairebé 40 accions que anirem aplicant per tal d'incidir en aspectes tan importants com la inserció laboral i la formació".

Per la seva banda, el regidor de Foment de l'Ocupació del consistori, Toni Vidal, afegeix que "l'eix central de tot el pla passa per generar més activitat econòmica al mateix temps que creem més ocupació i millorem la inserció laboral. Tot el conjunt d'accions passen per, a partir d'una anàlisi exhaustiu de la realitat de la vila, aplicar mesures per connectar el sector empresarial i comercial amb el formatiu al mateix temps que aprofitem reptes com el desenvolupament del sector sud".

En l'àmbit de la formació el pla inclou accions com, per exemple, crear un programa propi de formació i orientació professional (Forma't), potenciar la FP dual o una xarxa d'accés al mercat de treball per a joves.

Pel que fa al suport al teixit empresarial local, es planteja la creació del Centre de Suport a l'Empresa de Salt com a eix per vehicular tot l'eix i, entre altres, reforçar els serveis del Viver d'Empreses o impulsar fires empresarials en sectors estratègics i emergents.

Un programa de dinamització d'activitats comercials, millorar l'urbanisme comercial o dur a terme accions de promoció al voltant de sectors com la gastronomia, el patrimoni natural i el turisme són altres propostes del pla.



El Pla Estratègic Econòmic i de l'Ocupació també aposta per aprofitar el desenvolupament socioeconòmic del Sector Sud i, tal com explica Viñas, "es tracta d'una gran oportunitat per a la vila i, en aquest sentit, el Pla ens deixa clar que ha de constituir un dels eixos d'actuació amb accions com, per exemple, adequar l'oferta formativa a les necessitats que sorgeixin de l'impuls d'aquest espai".



Afrontar els efectes del coronavirus

El Pla Estratègic Econòmic i de l'Ocupació de Salt és un document viu i, en aquesta línia, ja s'ha començat a treballar per afegir noves accions per fer front a la situació excepcional provocada pel COVID19 i als efectes que pot provocar sobre el teixit comercial i empresarial així com al mercat laboral de la vila