Madrenas diu que no cal l'ajut de l'exèrcit perquè els treballadors municipals ja ho poden assumir tot

Elportaveu de Ciutadans a Girona, Daniel Pamplona, ha reclamat a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que demani l'ajut de l'exèrcit espanyol fer l'hospital de campanya de Fontajau -que ara ha quedat aturat perquè no es considera necessari, desinfectar residències de gent gran o per altres actuacions.

Madrenas, després d'explicar que per al pavelló ja no cal, ha exposat que l'Ajuntament té «recursos humans molt preparats» i que estan molt entregrats per treballar per la ciutat en aquests moments de dificultat i que amb aquests, es «poden assumir tots els serveis que són necessaris».