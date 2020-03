La Diputació de Girona es manté propera als ajuntaments durant la crisi

Els ajuntaments i ens supramunicipals de la demarcació de Girona, en col·laboració amb entitats, sector privat i nombroses iniciatives ciutadanes solidàries, estan fent un enorme esforç per evitar situacions de risc potencial i vetllar per la salut de les persones, especialment de les més vulnerables.

Des de la xarxa d'Agents de Salut Pública Municipal i la resta d'àrees de Dipsalut, s'està en contacte permanent amb els consistoris i altres actors del territori per compartir necessitats i proporcionar suport en tot allò que sigui possible.

En col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, s'ha elaborat una guia amb les pautes a seguir per a la desinfecció d'espais públics i establiments considerats de risc. La documentació s'ha enviat als ajuntaments, alhora que es procura resoldre els dubtes que els puguin sorgir sobre aquesta qüestió. Més informació a aquest link.

També se'ls ha transmès les recomanacions d'higiene i prevenció que han de seguir els establiments d'alimentació i altres comerços que poden mantenir-se oberts. S'ha elaborat cartells i infografies amb les normes bàsiques d'autoprotecció; dirigits, especialment, als clients. Aquest material s'ha fet arribar als consistoris per tal que el distribueixin als comerços i es posi a l'entrada i altres punts ben visibles. A més, es demana que es difongui per altres canals de comunicació, que permetin arribar al gruix de la ciutadania.

Una altra de les actuacions és el reforç del Servei local de Teleassistència, per tal de poder donar resposta a totes les emergències que sorgeixen, acompanyar les persones grans que estan soles i procurar que tinguin les necessitats bàsiques cobertes. Aquestes accions es fan en estreta col·laboració amb els serveis socials municipals, consorcis d'acció social i consells comarcals.

El Servei d'Emergències Psicològiques treballa en una línia específica d'atenció al personal sanitari. A més, es difonen recomanacions per preservar la salut psicològica i emocional en el moment actual, dirigides a tota la població. Amb aquesta mateixa intenció, des del programa d'educació per a la salut "Sigues tu" s'ha proposat un directori de recursos pedagògics per treballar la salut psicològica i emocional dels infants, adolescents i joves. Aquest directori s'ha enviat als centres educatius per tal que el comparteixin amb les famílies. També s'està promovent l'activitat física a casa, a través de l'equip de dinamitzadors dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d'Itineraris Saludables.

Malgrat la crisi del coronavirus, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona continua fent el manteniment i accions necessàries per al bon funcionament de la xarxa de desfibril·ladors d'ús públic. També segueix donant servei, en cas de positius o altres qüestions urgents, per a la prevenció de la legionel·losi i la garantia de la qualitat de l'aigua. En aquest dos àmbits, s'ha recordat als ajuntaments la importància de mantenir els nivells de desinfectant a l'aigua dins els límits fixats per la normativa. I se'ls ha transmès les indicacions sobre com continuar gestionant les instal·lacions amb risc de proliferació de legionel·la, ara que la majoria d'elles estan parades.