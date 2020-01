Girona diu que «insistirà» perquè la Generalitat tregui el vial de les hortes

L'Ajuntament de Girona assegura que no cal patir per l'existència de la reserva -en el planejament urbanístic- per a la possible construcció d'un vial de circulació que creuaria les hortes de Santa Eugènia per unir la zona de Domeny, la Nestlé i la sortida oest de l'AP-7 amb el parc Núria Terés i el parc hospitalari de Salt gràcies al carrer Alfons Moré. Tot plegat, a més a més, amb un pont que serviria per poder saltar el riu Ter.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, insisteix que es complirà l'acord del ple, aprovat per unanimitat, del 31 de juliol del 2018 en què es reclamava fer els passos necessaris per eliminar aquesta reserva de terreny. El representant del govern municipal va demanar «tranquil·litat» per deixar clar que no faran cap pas per tal que es pugui fer aquesta carretera pel mig de les hortes de Santa Eugènia.

«Insistirem a la Generalitat», va exposar Martí a preguntes del portaveu d'ERC, Quim Ayats, que divendres en la sessió plenària va posar de relleu la notícia de Diari de Girona on s'explicava que el ple havia aprovat, en el passat i en dues ocasions, retirar la reserva per fer el vial però que aquesta encara consta als planejaments urbanístics. Martí també va dir que poc després que s'aprovés aquesta moció per unanimitat van fer la comunicació a la Generalitat per tal que iniciés tots els tràmits per eliminar el vial. Era ja la segona moció: la primera s'havia aprovat el 17 d'octubre de 2011.



Planejaments supramunicipals

Martí va deixar clar durant el ple que el govern local no pot eliminar la reserva del pla general de Girona fins que la Generalitat no la retiri dels plans supramunicipals. En concret, del pla territorial de les comarques gironines i també del pla director de l'àrea urbana.

Després que aquest diari publiqués que el vial encara no s'ha eliminat tot i l'aprovació de les mocions, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia va posicionar-se i va reclamar també la supressió d'aquesta reserva per construir el vial. L'entitat tem que les administracions acabin ressucitant el vial si el nou hospital Josep Trueta s'acaba construint a la zona de Domeny, ja que serviria per connectar-lo amb el de Santa Caterina de Salt.

Aquest vial podria servir, per exemple, per anar d'un costat a l'altre, sense haver d'entrar al nucli urbà de Girona o a la zona del passeig Josep Tarradellas, el que pateix un major pas de vehicles de tot el terme municipal, segons els sensors instal·lats per l'Ajuntament.