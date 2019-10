Girona Aparatós accident de trànsit sense ferits a Vila-Roja

Aparatós accident de trànsit sense ferits al sector Est de Girona. El sinistre viari va tenir lloc ahir pels volts de les nou del matí, al carrer Barranc a tocar de la carretera de Sant Feliu, al barri de Vila-Roja. Per causes que es desconeixen, el conductor va sortir de la via i va acabar topant contra la tanca. Ràpidament fins al lloc s'hi van desplaçar els serveis d'emergències. El xoc va ser aparatós i el cotxe va quedar penjat del mur. Els Bombers van haver de despenjar-lo i tornar-lo al carrer. Malgrat l'espectacularitat, no es van haver de lamentar ferits. Els agents de la Policia Municipal de Girona van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor i va resultar negativa.