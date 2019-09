Girona millora la seguretat de l'itinerari a peu del carrer de les Illes Filipines amb el passeig de Sant Joan Bosco

L'Ajuntament de Girona ha millorat la confluència de les voreres del carrer de les Illes Filipines amb el passeig de Sant Joan Bosco. Les actuacions han consistit concretament en ampliar les voreres i millorar el circuit a peu a la cruïlla per evitar problemes de visibilitat en el pas de vianants del carrer de les Illes Filipines i en la sortida dels vehicles d'aquest carrer cap al passeig de Sant Joan Bosco.



L'actuació l'han portat a terme en les últimes setmanes les brigades municipals de via pública. La regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda, ha remarcat que "la voluntat del govern és portar a terme les actuacions que siguin necessàries per facilitar la mobilitat i la seguretat dels vianants en cada racó dels carrers de la ciutat".