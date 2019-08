El PSC vol que s'escolti el sector i els veïns en el conflicte dels busos turístics

El grup municipal del PSC de Girona s'ha posicionat respecte al que considera «un greu malestar» del sector turístic per la decisió unilateral d'aturar els busos de visitants a Fontajau. La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, demana que «s'escoltin» diferents veus com la dels veïns i la del sector turístic i es repensi la solució per tal que sigui consensuada.

«El greu problema del turisme a Girona és que s'ha utilitzat una forma massificada. Això és el que s'ha buscat i, a la vegada, és com es tracta la gent que arriba a Girona. El model ha de canviar del tot: ha de ser el d'un turisme de qualitat i sostenible i que quan estigui a la nostra ciutat hi tingui una experiència en positiu», ha insistit la represent del PSC. Els socialistes han recordat també que «venim de l'anunci de les dificultats greus de l'aeroport de Girona i que el govern municipal no ha fet cap altra acció que no sigui d'exculpar-se la responsabilitat».