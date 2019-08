L'Ajuntament inverteix més de 50.000 ? a fer millores a les escoles

L'Ajuntament de Salt està impulsant durant l'estiu tota una sèrie de millores als centres escolars públics per tal de deixar-los a punt per a l'inici del curs. En total, el consistori ha invertit més de 50.000 euros a dur a terme actuacions de tota mena que van des de pintar alguns espais a millorar els patis o instal·lar algun tipus d'equipament.

A l'escola Les Arrels s'han pintat els exteriors dels mòduls i a El Pla, els passadissos de l'escola. Al mateix temps a Les Deveses es posarà embornal al patí i a La Massana s'han dut a terme obres als lavabos i s'adequarà l'espai per a la instal·lació d'un ascensor. Pel que fa a altres centres, s'ha deixat en graveta la pista de formigó de La Farga, mentre que a El Gegant del Rec s'han tret dos murs i s'ha millorat el pati d'educació infantil de l'escola. També s'ha pintat l'aula d'informàtica i les columnes exteriors del centre.

«Aprofitem l'estiu per tal d'arranjar i de fer un munt d'actuacions als centres escolars públics del municipi per tal de millorar els espais. Per més petita que sembli l'actuació suposa una millora important ja sigui pintant un espai, situant cortines o fent canvis en alguns dels patis», explica el regidor d'Ensenyament, Fermí Cunill.

Altres mesures que també s'han realitzat són la instal·lació a El Veïnat de dues porteries de futbol i també d'una font nova i la reparació de la vella. A El Pla s'han situat dues cistelles de bàsquet i s'han efectuat obres als lavabos. La instal·lació de cortines enrotllables al Mas Masó, l'eliminació de grafits a l'entrada de l'IES Salvador Espriu o la reparació de goteres i la reforma dels lavabos de l'escola Silvestre Santaló són altres actuacions que s'estan fent.