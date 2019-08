Girona incorpora la tecnologia led en prop de 700 punts

L'Ajuntament de Girona ha començat les actuacions per substituir prop de 700 punts de llum de la ciutat per noves unitats amb tecnologia led. La setmana passada es van canviar 50 il·luminacions de l'avinguda de la Font de la Pólvora i 20 de la pujada del Primer de Maig i ahir es van acabar d'instal·lar les 34 llums noves a la rambla de Xavier Cugat.

Dins dels treballs previstos per aquest estiu, dilluns vinent s'iniciaran les tasques per col·locar les noves lluminàries en 15 punts del passeig de Canalejas i en 9 punts de la pujada de la Creu de Palau. Totes aquestes actuacions –excepte la de la pujada de la Creu de Palau- formen part del primer lot del contracte de subministrament i instal·lació de 694 lluminàries de tecnologia led en l'enllumenat públic exterior del municipi de Girona, que es va adjudicar el passat mes de març a l'empresa Etra Bonal SA per un import de 103.162,93 euros.

També formen part d'aquest primer lot 124 punts de llum de la zona carrer de Reggio Emilia, 23 unitats de la plaça de l'Assumpció i 92 punts de llum de la zona de la carretera de Taialà, que se substituiran en les properes setmanes.

De cara als propers mesos, es faran els canvis en 35 aplics fluorescents de la vorera est de la Gran Via de Jaume I; en 57 lluminàries de l'avinguda de Montilivi, el carrer del Mas Barril i el carrer del Pic de la Dona –al voltant de l'estadi de Montilivi-; en 104 lluminàries a l'avinguda de Lluís Pericot, i en 131 punts de llum a la zona del Mas Barril i de Mas Abella. Aquests treballs, més els de la pujada de la Creu de Palau, formen part del lot 2 del contracte, que es va adjudicar també el mateix mes de març a l'empresa Etra Bonal SA per un import de 110.785,89 euros.

Segons explica el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament, Lluís Martí, la substitució de les lluminàries «suposa una millora en l'eficàcia i les prestacions dels nous elements instal·lats i significa un estalvi energètic i econòmic, alhora que s'uniformitza la il·luminació i augmenta la percepció de llum per part de la ciutadania».



Un 13,15% dels llums seran led

La xarxa d'enllumenat públic exterior del municipi de Girona està formada actualment per 21.568 punts de llum en 279 escomeses. En els darrers anys totes les lluminàries que s'han anat instal·lant, ja fos per noves actuacions o per substitució de lluminàries existents, han estat de tecnologia led. Fins ara, la xarxa d'enllumenat comptava amb 2.144 punts de llum amb lluminàries de tecnologia led, xifra que representava un 9,95% dels punts de llum instal·lats. Amb els 694 nous punts led que formen part de les últimes actuacions, aquesta xifra pujarà fins als 2.836 llums led i el percentatge augmentarà fins al 13,15% del total.

La tecnologia led és més sostenible que la que hi havia fins ara i permetrà millorar el rendiment de les instal·lacions, ja que redueix el consum elèctric. De fet, amb els canvis previstos, es preveu un estalvi energètic de 396.716 kWh/any, xifra que representa un estalvi ambiental de 106 tones de CO2 a l'any i un estalvi econòmic de gairebé 60.000 euros anuals

Aquesta actuació està inclosa dins del el programa d'ajudes per a la renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal mitjançant la concessió d'un préstec reemborsable en 10 anys de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE ).