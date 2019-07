Un clam per la diversitat i per cuidar el pulmó verd inaugura la festa major

Un clam per la diversitat i per cuidar les Deveses i el Pla dels Socs a càrrec del Cau de Salt va donar ahir el tret de sortida a la festa major de la vila. L'entitat, que enguany celebra el seu 60è aniversari, va ser l'encarregada de dur a terme el pregó des del balcó de l'ajuntament. El discurs inaugural va estar precedit per una cercavila amb els Gegants pels carrers del municipi.

L'Agrupament Escolta i Guia Sant Cugat de Salt, nom oficial del cau, va aprofitar l'altaveu del pregó per fer arribar les seves propostes per construir un món millor. Els escoltes van posar èmfasi en la necessitat de cuidar el gran pulmó verd de Salt que són les Deveses i el Pla dels Socs. «Aquest entorn natural és delicat i l'hem de cuidar», van ressaltar. Alhora van convidar, a les desenes d'assistents que es van reunir davant l'ajuntament, a participar en el projecte europeu Clean Up The Med (netejar l'entorn). Des de fa tres anys s'organitza al Pla dels Socs una jornada per recollir escombraries. «Aquest any hem recollit més de 50 bosses plenes fins a dalt», van afirmar.



«No ens agraden les fronteres»

Els pregoners també van centrar el seu discurs a defensar la diversitat cultural de Salt com a font de riquesa. «A casa nostra tothom hi té cabuda», van afirmar alt i clar. Davant d'això, van exigir polítiques d'inclusió reals, efectives i responsables, i que les escoles representin la pluralitat de la vila. «Comencem a respectar a tothom, que ja és hora», van demanar, acompanyat d'un «open the borders» (obriu les fronteres).

En aquesta línia, també van exigir que la justícia i la llei sigui iguals per a tothom. «Que tornin ja els diners que han robat», van reclamar, així com la «la llibertat de totes les preses polítiques i el retorn de les exiliades».

I davant dels últims casos d'agressions sexuals en festes, els escoltes també van cridar ben fort «no a la violència de gènere». Precisament una de les novetats d'enguany de la festa major de Salt és la instal·lació del Punt Lila a les barraques de l'Era del Cal Cigarro. Es tracta d'un espai que vol sensibilitzar envers les agressions sexuals sexistes que es donen en espais d'oci nocturn i, d'altra banda, atendre, informar i acompanyar persones que hagin patit aquest tipus de situacions.



Seixanta anys educant

Fa 60 anys que el cau de Salt treballa en l'educació en el lleure amb nens de 5 a 18 anys. «És una entitat que promou l'estima al poble de manera exemplar», va ressaltar ahir l'alcalde, Jordi Viñas. El 1992 aquesta agrupació va ser guardonada a Salt amb el premi Tres de març per la seva tasca d'arrelament a la cultura i la llengua catalana. El cau va iniciar la seva activitat a les golfes de l'església i actualment està al Mas Llorenç, tot i que ha passat per la rectoria, el Mas Mota, la Coma Cros i Can Massana.

L'entitat també va aprofitar l'ocasió d'ahir per ressaltar que són «part de l'educació comunitària». «Aprenem jugant, aprenem enfrontant-nos a les adversitats i aprenem a equivocar-nos sense que ningú ens jutgi pels nostres errors», van exposar, posant d'exemple «les curses a contrarellotge per muntar les tendes abans que caigui el ruixat» que fan.

Els escoltes van finalitzar el pregó amb la cançó Sigues lliure convidant a tot el públic a cantar-la. El tema va ser interpretat amb guitarra acústica per Josep Recasens, exmembre del cau. La festa va continuar amb el correfoc Txiqui dels més menuts dels Diables d'en Pere Botero i els concerts de barraques amb President Xai, Doctor Prats i Cuit.