Neix la primera associació professional de les comarques gironines per evitar que el maltractament animal quedi "impune"

Un grup de professionals del dret i de la comunicació, vinculats a la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona, ha creat Lex Ànima, la primera associació de les comarques gironines que busca evitar que el maltractament animal quedi "impune". L'entitat neix amb l'objectiu de conscienciar la societat i les administracions públiques sobre la necessitat de respectar els drets dels animals i, també, d'assessorar i denunciar casos de maltractament i de vulneració d'aquests drets. Els advocats detallen que plantaran cara a nivell judicial (tant per via penal com administrativa) per assegurar que les sospites de maltractament animal s'investiguen a fons. Un dels primers casos que tenen sobre la taula és la mort de dos senglars abatuts a trets a Ripoll.

"Volem ser un referent a les comarques de Girona en la defensa dels drets dels animals" ha explicat la presidenta de l'Associació, Marina Vall-llosada, que també és la portaveu de la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l'ICAG. La nova associació, sense ànim de lucre, és una organització no governamental, apolítica i independent que centrarà els seus esforços en denunciar l'abús i el maltractament envers els animals als jutjats però també a nivell social i mediàtic.

L'associació assenyala que volen depurar responsabilitats i evitar que els casos que es detecten o no arribin mai a ser denunciats o acabin arxivats "ja sigui per manca de proves o perquè encara hi ha jutges que actuen sense prou sensibilitats en temes relacionats amb els drets dels animals", ha concretat la vicepresidenta de Lex Ànima i responsable de l'àrea de comunicació, Magda Pujol.

Per aquest motiu, un dels objectius de la nova entitat és conscienciar a nivell social i administratiu sobre la necessitat de fer respectar aquests drets i consolidar els principis ètics que han regir el tracte envers els animals, com ara no causar-los dolor i patiments innecessaris, així com avançar en la regulació d'aspectes pràctics, per exemple, com actuar quan la presència d'animals urbans provoca problemes i queixes de la ciutadania.

Per la seva banda, la vicepresidenta i responsable de l'àrea legal, Marta Fontcuberta, ha explicat que la nova entitat es crea per tenir una personalitat jurídica que permeti ser operatius en processos i situacions de defensa dels animals, ja sigui presentant una denúncia als jutjats o personant-se com a acusació particular.

Lex Ànima arrenca amb un equip de vuit professionals especialitzats en diferents matèries. La presidenta, Marina Vall-llosada, és economista i advocada especialista en dret animal, mentre que la vicepresidenta i responsable de l'àrea de comunicació, Magda Pujol, és psicòloga i periodista especialitzada en comunicació institucional i corporativa. La també vicepresidenta i responsable de l'àrea legal, Marta Fontcuberta és advocada penalista.

La secretària, Marta Muntada, és advocada especialista en dret civil i mercantil, mentre que la tresorera, Estibaliz Herranz és advocada experta en dret penal i laboral. L'advocat especialista en dret administratiu i professor associat de la UdG, Joan Vila; l'economista i advocada especialitzada en dret fiscal i mercantil, Jessica Parra i l'advocada experta en noves tecnologies, Ingrid Dutoya, completen la junta directiva de l'Associació.

"La intenció és anar sumant socis, ja que tots col·laborem en aquest projecte de forma totalment altruista, dedicant el poc temps lliure que ens permeten les nostres feines, però el cert és que ens uneix una vocació tremenda per lluitar contra les injustícies envers els animals que ens motiva per arribar fins allà on sigui possible", assegura Vall-llosada.

Senglars abatuts a Ripoll

Un dels primers casos que tenen sobre la taula és la mort de dos senglars abatuts a trets al voltant del monestir de Ripoll l'abril passat. Segons han detallat, han anat recopilant informació del Bisbat i també estan pendents d'un informe de l'Ajuntament de Ripoll per esclarir qui va autoritzar que els animals s'abatessin a trets en comptes de buscar altres alternatives. Un cop tinguin tota la informació, decidiran si consideren que hi ha indicis d'alguna infracció legal que calgui portar als tribunals.